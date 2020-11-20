🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака

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Сегодня, 20 ноября, растущая Луна в Водолее способствует делам, которые требуют умственных усилий. В этот день астрологи рекомендуют настроиться на разработку дальнейших планов на жизнь.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 ноября, растущая Луна находится в знаке Водолея. Этот день будет удачен для всех, кто решит заняться вопросами, связанными с умственной нагрузкой. Астрологи рекомендуют провести в этот день деловые переговоры. В то же время не стоит забывать об отдыхе.

♈ Овен

Спонтанность хороша для вас, Овны, но немного планирования еще никогда никому не вредило. Исследуя культуру и кухню, вы можете наткнуться на то, что вас глубоко заинтриговало. Разве вы не хотите добавить этот музей в свой маршрут? Есть ли у вас друг, который наслаждается выбросом адреналина так же, как и вы? Приготовьтесь к приключению, которое будет длиться всю жизнь.

Космический совет: начните планировать свои дела.

♉ Телец

Как говорили великие философы, лучшая любовь — это та, которая пробуждает душу и заставляет стремиться к большему. Та, которая зажигает огонь в наших сердцах, и приносит мир в наши дома. Будьте откровенны в этом путешествии с вашими возлюбленными, потому что «долго и счастливо» — не миф. Продолжайте «поливать» то, что у вас есть, и вы обнаружите, что результаты действительно бесценны.

Космический совет: жить в любви долго и счастливо — не миф.

♊ Близнецы

Близнецы, если вы не сделаете свое здоровье приоритетом, начнутся последствия. Что говорят вам боли? Есть части вашего тела, которые нуждаются в нежной любви и заботе. Обратитесь к целителю или врачу, которому вы доверяете. Могут ли невыпущенные вовремя эмоции усилить нагрузку на ваше физическое тело? Простите, забудьте и отпустите. Сдвиг произойдет, когда вы решите смотреть на все в жизни как на учебный урок.

Космический совет: простите, забудьте и отпустите.

♋ Рак

Все можно выяснить, когда вы с правильным человеком. Если на личном фронте что-то перевернулось, оставьте место для реального разговора. Приложите усилия, чтобы понять точку зрения друг друга и положить бальзам на раны, которые появляются на поверхности. Это может быть ключом к исцелению ваших отношений. Вселенная помогает вам.

Космический совет: доверьтесь Вселенной.

♌ Лев

Всегда ли хорошо придерживаться простых и проверенных путей? Вовсе нет, иногда нужно отважиться на собственный эксперимент. Постарайтесь сегодня взглянуть на привычное по-другому, с другого угла. Сбросьте самоограничения, пробудите фрика внутри себя. Оскар Уайльд хорошо сказал по этому поводу: «Будьте собой. Остальные роли заняты».

Космический совет: сбросьте маску повседневности.

♍ Дева

Ваш карьерный рост происходит с правильной скоростью. Если сомневаетесь, напомните себе: «У меня все под контролем». Особенно бдительно отнеситесь к открывающимся сегодня финансовым возможностям. Просите, требуйте, добивайтесь: сегодня вы чем-то похожи на младенца, который всегда получает, чтобы он не захотел.

Космический совет: не бойтесь заявить о своих желаниях.

♎ Весы

Настоящая власть не зависит от возраста, работы, дохода или связей: в более глубоком смысле это об уверенности в себе. Выдающиеся лидеры, о которых нам рассказывают в книгах, всегда и прежде всего — были уверены в себе. Самоуважение — ключ к успеху вашего дня, Весы. Вы столкнетесь с ситуацией, которая покажется вам непреодолимой. Захочется отступить назад, но нельзя: проявите решительность!

Космический совет: будьте уверены в себе.

♏ Скорпион

Сегодня ваша душа открыта. Но Вселенная не собирается наполнять ее положительными эмоциями; она ждет, что вы отпустите негативные. Сфокусируйтесь на себе или на близких, которые приносят в вашу жизнь радость. Враги и завистники сегодня не должны занимать вашу голову. Зарядите себя позитивом, и почувствуете накопленный эффект завтра и послезавтра.

Космический совет: отпустите негативные эмоции.

♐ Стрелец

Некоторые раны заживают немного дольше, чем другие, и это нормально, Стрельцы. Продолжайте любить людей всей душой, и вы увидите, что чудеса случаются и в реальном мире. Если вы измотаны на умственном или эмоциональном уровне, просто возьмите паузу на некоторое время. Нет ничего такого, что не могли бы решить восемь часов сна. Позвольте себе расслабиться.

Космический совет: восстановление и омоложение — важные темы для вас сегодня.

♑ Козерог

Вы слишком переоценили план и сроки его выполнения, Козероги. Испытываемое разочарование — намек на то, что не всегда все будет идти по накатанной. Вселенная хочет, чтобы вы поверили в высшие силы и начали им доверять. Несмотря на внешнее крушение заветной мечты — на самом деле, все в идеальном порядке. Продолжайте двигаться в нужном направлении небольшими шагами и прекратите, наконец, торопить потоки космической энергии.

Космический совет: несмотря на кажущийся проигрыш, все работает в вашу пользу.

♒ Водолей

Все ошибаются, и вы не исключение, Водолеи. Однако негатив стоит оставить прошлом и начать все заново. Дом и семья очень важны для вас. Будьте катализатором, который объединит всех родственников и заставит их сесть за стол переговоров. Хорошие времена наступят совсем скоро, готовьтесь.

Космический совет: заставьте близких собраться за одним столом.

♊ Рыбы

В последнее время вашими постоянными спутниками были конфликт и хаос. Легко обвинять других людей и обстоятельства в том, что сейчас с вами происходит. А вот взгляд внутрь себя требует настоящего мужества. Первый вопрос, который вам нужно задать себе: вы в мире с самим собой? Если нет, то вы знаете, куда стоит направить энергию. Работа над собой изменит и отношения с окружающими.

Космический совет: разрешите конфликт внутри себя.

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