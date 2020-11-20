Отец найденного ребенка рассказал, как похититель затолкал его сына в машину

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Ребенок возвращался из школы домой 28 сентября и пропал. Его нашли только вечером 19 ноября. По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний житель Владимирской области.

Найденный спустя почти два месяца поисков семилетний ребенок при первой встрече с отцом рассказал, что когда он возвращался из школы 28 сентября неизвестный мужчина затолкал его к себе в машину. Об этом ТАСС рассказал отец мальчика Александр Роговцев.

«Как рассказал сын, мужчина его затолкал в машину. <…> Человека, у которого он находился, мы не знаем. Знаем, что человек не очень хороший, говорят, что он психически нездоров, думаю, что он уже задержан. Где он держал сына, пока не знаем», — сообщил отец мальчика.

Он также отметил, что сейчас они с ребенком возвращаются домой из Камешковской центральной районной больницы, где обследовали мальчика.

«Врачи сказали, что у сына все хорошо. Здоров, вес не потерял, нормальный ребенок, бросился нам на шею, сел на папу с мамой, счастливый ребенок. Мы верили, что его найдем», — сказал Роговцев.

По подозрению в похищении семилетнего первоклассника под Владимиром задержан 26-летний житель деревни Макариха. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирины Волк. Ребенка искали почти два месяца. Он отправился из школы в Камешковском районе Владимирской области 28 сентября и пропал. Его нашли живым только вечером 19 ноября.

По словам Ирины Волк, к сотрудникам ГУУР МВД России от зарубежных коллег по каналам Интерпола некоторое время назад поступили сведения о публикациях в так называемом дакрнете. Там рассказывалось о мужчине, который удерживает дома маленького мальчика. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось подтвердить эти данные. Ирина Волк также сообщила, что мальчик был передан родителям. Задержанный будет доставлен в следственные органы.

О пропаже ребенка 28 сентября сообщили в полицию его родственники, жители села Горки Камешковского района. По официальным данным, в тот день мальчик возвращался с учебы. Около 14:00 ребенок вышел из школьного автобуса на остановке, расположенной всего в 200 метрах дома, и пропал.

При себе у школьника был только рюкзак с учебниками и тетрадками, одет же был в куртку синего цвета и темные брюки. Что именно произошло с Савелием и где именно он пробыл почти два месяца — пока неизвестно. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент жизнь и здоровье ребенка вне опасности. Известно, что похищенный ребенок был младшим из четырех сыновей в семье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что годовалый ребенок попал в реанимацию после избиения собственной матерью.