«Главное, никогда не сдаваться»: озвучены последние слова Колтового на ТВ

Фото: Instagram @koltovoy

В эфир вышла последняя программа «Звезды сошлись», которую вел Александр Колтовой. Он погиб в авиакатастрофе 7 ноября.

Телеканал НТВ показал последнюю передачу «Звезды сошлись» с участием телеведущего Александра Колтового. Съемки состоялись 6 ноября — за день до авиакатастрофы, в которой погибли журналист и его спутница.

«Не важно откуда ты, как сложилась твоя судьба и верят ли в тебя окружающие», — сказала в конце выпуска соведущая Колтового Лера Кудрявцева.

«Главное, никогда не сдаваться, и тогда успех не заставит себя ждать», — добавил он.

Как оказалось, эти красивые слова стали последними, произнесенными журналистом в эфире телевидения, пишет Тeleprogramma.pro. По окончании программы закадровый голос рассказал о роковом полете, унесшем его жизнь.

«Теперь все небо твое, и ты среди звезд. Мы глубоко скорбим вместе с твоей семьей, близкими и запомним тебя таким», — было сказано в послании коллег погибшего.

Трагедия с Александром Колтовым произошла днем 7 ноября. За штурвалом легкомоторного самолета он вылетел из подмосковного аэродрома «Мячково» и направился в сторону Рыбинска Ярославской области. По одной из версий, он и его спутница держали путь на туристическую базу «Бухта Коприно».

Вскоре судно накренилось в воздухе и рухнуло на землю. Причиной падения названа неисправность техники. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) не смогли получить данные с устройств разбившегося самолета телеведущего. Он погиб на 42 году жизни, оставив жену и маленького ребенка. На руках вдовца Натальи Климовой — двое малышей.

Церемония прощания с Александром Колтовым 14 ноября завершилась сожжением закрытого гроба с его телом под песню Фрэнка Синатры «My Way». Его прах был предан земле на Николо-Архангельском кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие предположения об отношениях Колтового с замужней Натальей Климовой популярны сейчас в сети.