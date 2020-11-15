Растущая Луна: что можно и нельзя делать с 16 по 22 ноября
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Астролог Алена Никольская объяснила, как правильно расставить приоритеты на грядущей неделе.
Неделя с 16 по 22 ноября ознаменуется растущей Луной. Это значит, что любые планы, идеи, весьма благоприятны. Все начинания будут иметь большую силу, появятся возможности для дальнейшего развития. В течение семи дней люди будут заинтересованы в своей личной свободе, и им важно будет во что бы то ни стало доказать свою правоту. Астролог Алена Никольская объяснила, как следует себя вести и на что обращать внимание в ближайшую неделю.
16 ноября
По словам астролога, в начале недели Венера остается в знаке Весов.
«Это то положение Венеры, в котором она чувствует себя комфортно. Это возможности для общения с друзьями, родственниками, прекрасный момент, чтобы сходить на какое-то культурное мероприятие, несмотря на разные ограничения последнего времени», — советует Никольская.
Она также рекомендует «почистить перышки» и привести себя в порядок: сделать косметические процедуры, сходить к парикмахеру или мастеру маникюра.
17 ноября
В этот день начинается оппозиция Меркурия с Ураном, и она, по утверждению астролога, очень взрывоопасная.
«При такой оппозиции людям хочется свободы, независимости, они не смотрят ни на что: ни на ограничения, авторитеты, разум у них просто выключается. При таких аспектах люди часто ведут себя необоснованно, резко и негативно», — отмечает специалист по звездам.
Если в это время вы схлестнетесь с кем-нибудь в спорах или будете выяснять какие-то недоразумения, лучше сделайте шаг назад, советует астролог.
«Люди могут быть неадекватны, также как и вы, и не предусмотрительны. Вы совершите кучу ошибок, о которых потом будете жалеть», — замечает Никольская.
Венера в Скорпионе
По словам Никольской, переход Венеры в знак Скорпиона в конце недели добавит остроты и перчика в отношения, в том числе личные и любовные.
«Мы, с одной стороны, будем окутаны страстью и желанием влюбляться, быть необычными, нестандартными, романтичными. С другой стороны, в нас будет зашкаливать ревность и чувство собственничества», — предупреждает астролог.
Любовные вопросы она советует урегулировать в начале недели.
Солнце в Стрельце — время отдохнуть
В воскресенье, 22 ноября, Солнце перейдет в знак Стрельца. Это очень позитивный и легкий знак, перевод даст возможность получить полную разрядку после непростой половины ноября месяца, заключает астролог.
Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз Никольской на текущее новолуние.