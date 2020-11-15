🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 15 ноября Луна в Близнецах сулит успех в любовных делах. Также звезды велят внимательнее отнестись к своему здоровью и безопасности.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 ноября, Луна в знаке Близнецы сулит успех в любовных делах. Также везды велят внимательнее отнестись к своему здоровью и безопасности. У некоторых знаков зодиака есть риск получить травмы, а также попасть в дорожно-транспортное происшествие.

♈ Овен

Овнам необходимо в этот день уделить больше внимания своему близкому кругу. Последнее время вы слишком углубились в решение деловых вопросов и построению карьеры, вспомните о тех, кто находится рядом и готов поддержать вас в любую минуту.

Космический совет: уделите больше времени семье, позвоните родителям.



♉ Телец

Звезды говорят вам, что вы идете правильным путем, и победа ожидает буквально за поворотом. Нужно приложить еще совсем немного усилий и заветный «приз» будет в ваших руках.

Космический совет: вперед к победе, она совсем близко.

♊ Близнецы

Близнецы, вы должны были заметить, что дольше других задерживаетесь на рабочем месте и уходите из офиса самым последним. В погоне за финансовым благополучием и заветным повышением вы совершенно забыли, что такое отдых. Посетите городской парк или устройте дома «спа-салон».

Космический совет: найдите баланс между работой и отдыхом.

♋ Рак

Раков ожидает внезапное финансовое обогащение, будь то премия, выигрыш или наследство. Держите карман шире, а главное потратьте деньги с умом. Сейчас самое время совершить крупную покупку, которая обеспечит ваше будущее.

Космический совет: ситуация на финансовом фронте может измениться к лучшему.

♌ Лев

Львы, вы находитесь в центре всеобщего внимания, за вами пристально наблюдают как приятели, так и недоброжелатели, вы просто не можете ударить в грязь лицом. Постарайтесь взять себя в руки и не оплошать в пустяках.

Космический совет: поставьте перед собой задачу оставаться лидером.

♍ Дева

Для Дев идеальное время поделиться накопленными знаниями, выступить в роли учителя и наставника. Многие в вашем окружении отмечают ваш талант и успехи, помогите им достичь таких же высот!

Космический совет: станьте наставником для тех, кто нуждается в вашем опыте и знаниях.

♎ Весы

Звезды велят представителям этого знака зодиака внимательнее отнестись к финансам. Необходимо в ближайшее время избавить себя от денежных обязательств. Раздайте долги и не берите новых до лучших времен.

Космический совет: освободитесь от финансовых долгов и обязательств.

♏ Скорпион

Скорпионы в последнее время стали слишком самокритичны. Они и раньше были склонны к самоанализу, но что-то заставило их углубиться в это с головой. Хватит! Будьте позитивнее и милостивее к себе, похвалите и поощрите за успехи.

Космический совет: настройте себя на положительный лад.

♐ Стрелец

Стрельцам надоел их нынешний уклад жизни, и они стали все чаще поддаваться меланхоличным настроениям. Пора с этим что-то делать. Отличным способом выйти из данной ситуации могут стать уроки вокала, рисования или общение с новым кругом.

Космический совет: откройте для себя новое хобби.

♑ Козерог

Козерогам необходим глоток свежего воздуха в прямом и переносном смысле. Вспомните, что жизнь прекрасна и полна красок. Этот день лучше всего провести на природе: устройте пикник или съездите с друзьями на набережную, это настроит вас на позитив.

Космический совет: подходите к каждой задаче с позитивом.

♒ Водолей

Не так давно в жизнь водолеев постучалось «прошлое», от которого они так старательно бежали. Звезды говорят, что не стоит давать ему шанс вновь стать «настоящим». Обратитесь за поддержкой к ближайшему кругу, так вы сможете выстоять.

Космический совет: закройте двери для прошлого.

♊ Рыбы

Рыбы все чаще стали «срываться» по пустякам. Вспомните о том, какими хладнокровными вы были раньше — все хвалили вас за умение решать проблемы без эмоционального груза. Самое время доказать всем и себе, что вы еще на коне.

Космический совет: оставайтесь спокойны и дисциплинированы.

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