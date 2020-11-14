«Стало плохо»: Иван Ургант о госпитализации Мити Хрусталева
Нюра Незванова 1 854
Фото: Instagram @dmitry_khrustalev
Ранее появилась информация, что шоумен находится в реанимации.
Телеведущий Иван Ургант подтвердил госпитализацию своего коллеги Дмитрия (Мити) Хрусталева, пишет ТАСС.
Ведущий вечернего шоу рассказал, что Хрусталеву стало нехорошо и ему понадобилась помощь медиков.
«Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз», — сказал Ургант.
Ранее стало известно, что Дмитрий Хрусталев находится в реанимации Сестрорецка в Ленобласти в тяжелом состоянии. По некоторым данным, у него диагностирован COVID-19.