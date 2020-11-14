Названа возможная причина смерти Армена Джигарханяна

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Народному артисту СССР было 85 лет.

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86 году жизни. Об этом сообщил Интерфаксу друг артиста Артур Согомонян.

«К сожалению, Армен Борисович скончался. Сердце остановилось в шесть утра», — заявил он.

По словам Согомонян, врачи боролись за его жизнь, но в организме уже были запущены необратимые процессы. В комментарии ФАН он предположил, что незадолго до смерти у артиста возникли серьезные осложнения, связанные с почками.

Прощание планируется во вторник в Московском драматическом театре, которым управлял актер.

Долгие годы здоровье часто подводила Джигарханяна. В последний раз он был госпитализирован в одну из кардиологических клиник Москвы в июне 2020 года. Его скандально известная бывшая супруга Виталина Цимбалюк-Романовская тогда говорила, что ухудшение состояния связано с малоподвижным образом жизни в период самоизоляции. В 2018 году актер попадал в больницы пять раз, в апреле этого года он пребывал в коме после инфаркта. В общей сложности он перенес три инсульта.

По словам продюсера Марка Рудинштейна, артиста, каким его все знали, давно нет и «вместо него овощ, который не понимает, что с ним происходит». Он не бывал в театре, и был сильно травмирован провокациями в СМИ со стороны бывших возлюбленных, пишет Starhit.ru.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года он был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Он хорошо известен по ролям в картинах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли», его голосом говорит знаменитый волк из мультфильма «Жил-был пес».