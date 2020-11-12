Стало известно, куда летели телеведущий Колтовой и его спутница

Фото: Instagram @koltovoy

Авиакатастрофа, в которой погибли соведущий Леры Кудрявцевой и Наталья Климова, произошла днем с 7 ноября.

Ведущий НТВ Александр Колтовой и его спутница Наталья Климова погибли в авиакатастрофе по пути на туристическую базу «Бухта Коприно», пишет ФАН со ссылкой на источник в организации воздушного движения.

Эта версия опровергает ранние предположения, что пара направлялась в Рыбинск. Согласно плану полета, зарегистрированному в Организации воздушного движения, они должны были приземлиться в 25 километрах от Рыбинска — туда, на посадочную площадку «Калита», по пути к турбазе обычно прибывают пилоты.

До создания курорта, в этой местности располагалось село Коприно. Сегодня здесь деревня для путешественников, в которой можно забронировать как целый дом, так и отдельный номер. На территории есть рестораны и комплексы развлечений, а вокруг — лес.

Наталья Климова, погибшая вместе с журналистом, была замужем за финансистом Максимом Климовым, который остался один с двумя малолетними детьми. По мнению близких 33-летней женщины, она была счастлива в браке, потому до сих пор остается загадкой, как она оказалась в легкомоторном самолете Колтового.

Трагедия с Александром Колтовым произошла днем 7 ноября. Самолет ведущего программ «ДНК» и «Звезды сошлись» вылетел из подмосковного аэродрома «Мячково» в сторону Рыбинска Ярославской области. Вскоре судно сильно накренилось в воздухе и рухнуло на землю. Приоритетной версией причины трагедии на данный момент остается неисправность техники. Колтовому был 41 год, у него остались жена и маленький ребенок.

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