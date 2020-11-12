Появились кадры скандала «секси мамы» на Porsche с водителем в Петербурге

Фото, видео: Instagram @ya_krivtsova; 5-tv.ru

Блогерша пыталась выгнать мужчину с занятого им парковочного места, аргументируя это присутствием в салоне ребенка и тяжелыми пакетами в багажнике.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры «битвы» за парковочное место инстаблогерши с простым водителем без миллиона фолловеров, которая развернулась в центре Петербурга. Видео доказывает неправомерность действий «автоледи», тогда как сама девушка готова была «обличить» нахального водителя перед всем российским интернетом.

«Секси мама троих», как она сама себя называет, подъехала на своем рыжем Porsche к мужчине, который сидел за рулем припаркованного авто, и знаками «вежливо попросила» освободить ей место.

«Я паркуюсь где хочу», — решительно заявляла водительница.

После объективного отказа, инстазвезда оставила свой автомобиль во «втором ряду», чтобы запечатлеть вопиющую несправедливость на камеру. Из аргументов, почему мужчина должен был уступить, были использованы по-настоящему «весомые», в частности присутствие в салоне малолетнего ребенка. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что на самом деле пара была вдвоем, а, когда желанное место наконец занял Porsche, блогерша спокойно собрала пакеты с покупками и направилась к дому. Доводы о сыне в машине моментально разбились, но водителю тогда уже не суждено было в этом убедиться.

Аккаунт Евгении Кривцовой в Instagram насчитывает три миллиона фолловеров. Девушка активно показывает поклонникам будни матери троих детей и зарабатывает на рекламе в профиле. Похоже, что в будни звезде сети захотелось добавить ярких красок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что деревенский тиктокер пойдет под суд за угоны авто на камеру.