Отец изнасиловал 13-летнюю дочь и теперь рискует стать дедушкой своему ребенку
Светлана Шевченко 1 081
Фото: Depositphotos / kmiragaya
Пострадавшая от рук собственного родителя находится на 29-й неделе беременности.
Жуткая история произошла в городе Зерноград Ростовской области.
По предварительной информации 5-tv.ru, 45-летний мужчина на протяжении четырех лет насиловал свою дочь, которой к настоящему времени исполнилось 13 лет.
Но это лишь только часть истории. Известно, что девочка сейчас находится на 29-й неделе беременности. Является ли ее отец одновременно еще и отцом будущем ребенку пока не установлено.
В обстоятельствах происходящего разбираются работники правоохранительных органов.