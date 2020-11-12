Отец изнасиловал 13-летнюю дочь и теперь рискует стать дедушкой своему ребенку

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Пострадавшая от рук собственного родителя находится на 29-й неделе беременности.

Жуткая история произошла в городе Зерноград Ростовской области.

По предварительной информации 5-tv.ru, 45-летний мужчина на протяжении четырех лет насиловал свою дочь, которой к настоящему времени исполнилось 13 лет.

Но это лишь только часть истории. Известно, что девочка сейчас находится на 29-й неделе беременности. Является ли ее отец одновременно еще и отцом будущем ребенку пока не установлено.

В обстоятельствах происходящего разбираются работники правоохранительных органов.