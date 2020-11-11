Поберегитесь кармы: Как в «зеркальную дату» 11 ноября привлечь в жизнь счастье

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Астропсихолог Олеся Мезенцева рассказала, что можно и нельзя делать в этот особенный с нумерологической точки зрения день.

Астропсихолог, таролог и нумеролог Олеся Мезенцева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о магических особенностях «зеркальной даты» 11.11. 2020. По ее словам, этот день таит в себе множество опасностей, однако если правильно использовать его энергию, то можно наоборот привлечь в свою жизнь удачу и счастье.

Особенность числа

Астропсихолог пояснила, что 11 в нумерологии — так называемое «число учителя» или «число мастера», а в сочетании с 11-м месяцем года — ноябрем — его сила возрастает еще больше. Важно обращать внимание на знаки судьбы и стараться не совершать плохих поступков, ведь все зло, совершенное 11 ноября, может обратиться против вас.

«В этом месяце Вселенная помогает в достижении всех целей, планов и мечт. Но в этот же день идет мгновенная карма», — рассказала Мезенцева.

Нумеролог посоветовала правильно направить энергию судьбы, чтобы обрести удачу и счастье. Для этого необходимо выполнить несколько простых действий.

Что нужно делать 11 ноября

Во-первых, в «зеркальную дату» особенно внимательно нужно следить за знаками свыше и прислушиваться к своей интуиции.

«Если вам вдруг захотелось полежать и ничего не делать, кому-то не звонить — не делайте этого. Если наоборот захотелось с кем-то встретиться, назначьте встречу», — пояснила астропсихолог.

Во-вторых, 11 ноября следует быть открытыми всему новому.

«Не держитесь за старое!» — настойчиво рекомендовала нумеролог.

В-третьих, надо контролировать свои недостатки.

Что нельзя делать 11 ноября

В «зеркальную дату», по словам Олеси Мезенцевой, запрещается ругаться, завидовать и совершать темные ритуалы, поскольку кармические последствия неизбежны.

«Этот день проходит под энергиями быстрой кармы. Что плохое подумаете или сделаете — оно вам вернется», — предупредила астропсихолог.

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