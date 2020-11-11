Ритуалы на богатство и желания: что делать в зеркальную дату 11.11.2020?

Фото, видео: Depositphotos / Wavebreakmedia; 5-tv.ru

Астролог Алена Никольская объяснила, где можно увидеть знаки судьбы в этот день.

Если и есть дни, когда Вселенная особенно благосклонна к людям, то это зеркальные даты. Это дни, когда совпадают одна или несколько цифр — 10.10 или 21.01.2021. В ближайшем будущем человечество ждет один из таких знаменательных дней — 11.11.2020. О том, что следует делать для исполнения желаний, и на что нужно обращать внимание, 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

Любая мелочь, любое совпадение цифр в этот день может стать знаком судьбы. Поэтому, по ее словам, нужно внимательно присматриваться — это может быть время на часах, номер проезжающей машины.

«Если вы видите, например, номер машины, который повторяется, или время 11:11, или 15:15, в этот момент спросите себя: „О чем я прямо сейчас думаю? Чего я сейчас хочу? Или чего я не хочу?“ Это очень важный звоночек, что на эти моменты надо обратить внимание», — сказала Никольская.

Также этот день будет особенно важен для тех, у кого повторяются цифры в дате рождения. Всем без исключения стоит припомнить события своей жизни — возможно, они происходили именно в зеркальные даты.

«Обратите внимание на важные даты в вашей жизни. Возможно, в какие-то определенные зеркальные даты у вас все время что-то интересное происходит. В этом случае для вас такие даты работают очень сильно», — заметила астролог.

Помимо прочего, в этот день можно провести некоторые ритуалы, которые позволят притянуть к себе удачу и богатство. Для одного из них вам понадобятся купюры в количестве, соответствующем зеркальной дате.

«Возьмите 11 ноября 11 монет или бумажных купюр. В 11:11 положите купюры, посмотрите на них, сосредоточьтесь, представьте, что эти деньги преумножаются. Максимально. И скажите: „Деньги к деньгам. Мои доходы умножаются и увеличиваются так, как я хочу“. И повторите этот ритуал вечером — в 23:11», — посоветовала Никольская.

Кроме того, есть обряды для исполнения желаний. По словам астролога, их можно использовать не только для получения реальных выгод, но и для усиления собственной личности — это поможет вам добиваться успеха по жизни.

«Возьмите 11 листочков бумаги и на каждом напишите свое желание. Разрешите себе желать все, что вы хотите. В том числе, пожелайте себе тех качеств, черт характера, которые помогут вам добиться тех вещей, о которых вы мечтаете», — рекомендовала астролог.

Затем разложите листочки в разных местах своего дома и оставьте на целый день. На следующий день соберите их и сложите в укромное место. В другую зеркальную дату можно будет пересмотреть их — вероятно, что многие из желаний уже исполнятся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про время конфликтов и свершений: чего ждать от недели с 9 по 15 ноября.