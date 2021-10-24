ТОП-3 знаков зодиака, обладающих экстрасенсорными способностями

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Астрологи рассказали, кого звезды наделили даром ясновидения.

Существование экстрасенсорных способностей вопрос дискуссионный, однако астрологи считают, что некоторые люди ими все же обладают. Астрологи оставили ТОП-3 знаков зодиака, среди которых чаще всего встречаются люди, наделенные этим даром.



Раки



Люди, родившиеся под знаком Рака, считают астрологи, способны считывать любую информацию извне. Они могут чувствовать опасность, предугадывать проблемы и находить у людей болезни на ранних стадиях. Раки хорошо анализируют события и выстраивают логические цепочки, которые приводят их к ответам на очень многие вопросы. Кроме того, говорят астрологи, эти люди хорошо оберегают окружающих.



Девы



Девы, словно шахматисты, могут видеть все на много ходов вперед. Они хорошо сплетаются с энергией окружающих и чуют обман, уверены астрологи. Представители этого знака способны наперед разоблачить мошенника — в этом помогает природная интуиция. Девы правильно фильтруют информацию и умеют трактовать события. Они могут сторониться некоторых мест, так как крайне остро чувствуют их отрицательную или положительную энергию. Вместе с тем, Девы могут отлично проявить себя в гадании на картах Таро.



Рыбы



Представители знака Рыбы чувствуют, кому из людей нужна помощь и, будто неосознанно, стремятся на выручку, говорят астрологи. Эти люди могут настроить человека на нужный лад одним лишь словом. Так как Рыбы любят фантазировать, у них могут появиться видения, и к ним стоит прислушиваться, считают астрологи. Особенно их советы ценны в сфере любовных отношений. А еще Рыбы — хорошие целители.

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