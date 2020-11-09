ТОП-4 пар по знаку зодиака, где рождаются проблемные дети

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Астрологи уверены, что знаки зодиака родителей могут повлиять на судьбу их отпрысков.

Почему в одних семьях дети растут счастливыми и веселыми, а в других — ситуация напоминает «ожидание — реальность»? Астрологи полагают, что дело может быть в несовместимости по знаку зодиака их родителей. Ведь некоторые их них буквально не могут спокойно существовать друг с другом. Какие дети вырастают у таких пар?

Овны и Львы

Два огненных знака — Овен и Лев — могут ужиться друг с другом. Но это всегда будут отношения на грани, между ними будет искрить вплоть до настоящего пожара. Касается это и страсти в постели, и ссор, и подхода к воспитанию детей. При этом оба знака обожают своих отпрысков и настроены на создание семьи, но их наследники растут капризными и непослушными. Матери и отцы часто жалуются на поведение детей, не понимая, что дело в них самих.

Близнецы и Водолеи

Между Близнецами и Водолеями проблемы возникают из-за того, что они принадлежат к одной стихии — воздуху. Независимость и свободолюбие обоих родителей отражается на их детях. Они плаксивы, обидчивы, растут нервными, проблемными и непослушными. Причина чаще всего кроется в их комплексах — детям кажется, что они недостаточно хороши для родителей, пишет портал «Узнай все!».

Весы и Рыбы

Странно, что у двух таких спокойных и уравновешенных знаков зодиака, как Рыбы и Весы, порой появляются на свет вспыльчивые, обидчивые дети. Астрологи уверены — все дело в зацикленности родителей на самих себе. Пока они подавляют друг друга, разбираются в собственных отношениях, им не остается времени на наследников. Чтобы привлечь их внимание, дети часто скандалят, кричат и спорят, лишь бы им уделяли время. За этим кроются их глубокие переживания.

Скорпионы и Козероги

У Скорпионов и Козерогов нередко рождаются запуганные, нервные, слишком нежные и «домашние» дети. Упрямство Козерога и властность Скорпиона отражается на их поведении. Пока родители доказывают друг другу свою правоту, дети боятся нарваться на претензии в свой адрес. Они стараются соответствовать папам и мамам, но чаще всего им это не удается. Для одних все кончается молчаливой меланхоличностью и перманентной печалью, для других — нервными срывами и беспричинными слезами.

Впрочем, астрологи уверены, что контроль своего поведения в отношении детей может помочь в построении здоровых отношений в семье. Какого бы знака зодиака ни были родители.

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