Пытавшийся убить свою семью подросток планировал преступление заранее
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
О своих планах он рассказывал друзьям в социальных сетях.
Пытавшийся убить родителей и приехавшую в гости дочь родственников 15-летний петербургский школьник планировал преступление заранее.
По информации 5-tv.ru, он рассказывал об этом друзьям в социальных сетях, а также поделился планами дальнейших действий - подросток намеревался скрыться в Ленобласти.
По версии следствия, молодой человек в ночь на 8 ноября трижды ударил в области шеи и живота маленькую девочку. После этого два раза выстрелил из отцовского травмата в голову матери. Проснувшийся глава семьи попытался помешать отпрыску, тот выстрелил в него один раз. Задуманное подростку до конца довести не получилось.
Юношу задержали и сейчас он находится на допросе у следователей, которые выясняют причины столь безумного поступка.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.