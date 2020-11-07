Жена погибшего в авиакатастрофе журналиста Колтового жива
Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, Telegram @moscowmap
Об этом в сети сообщила Лера Кудрявцева.
Жена погибшего в авиакатастрофе журналиста Александа Колтового жива. Об этом на своей странице в Instagram сообщила Лера Кудрявцева.
«Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей — выясняется», — сообщила телеведущая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ведущий телепроектов на канале НТВ «Звезды сошлись» и «ДНК» Александр Колтовой погиб во время крушения легкомоторного самолета в Московской области. На борту разбившегося легкомоторного самолета было также обнаружено тело женщины. Изначально было сделано предположение, что в самолете вместе с Колтовым летела его супруга, теперь следователям предстоит выяснить личность погибшей.
Телеведущему был всего 41 год. У него остался маленький ребенок.