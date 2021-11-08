🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 ноября, растущая Луна в знаке Стрельца открывает двери для честного разговора многим представителям астрологических символов. Время расставить приоритеты.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 ноября, растущая Луна в знаке Стрельца открывает двери для честного разговора многим представителям астрологических символов. Время расставить приоритеты и двигаться вперед.

♈ Овен

Вам очень хочется увидеть перспективу того, что занимает ваш ум последние месяцы. Но обстоятельства складываются так, что она от вас скрывается. Не переживайте, сейчас мир вошел в фазу турбулентности, и с этим трудно справиться не вам одному. Расставьте для себя приоритеты того, что вас волнует. Если вы чувствуете, что вознаграждение ваших усилий не пропорционально им, верьте, что этот баланс будет восстановлен.

Космический совет: баланс будет восстановлен.

♉ Телец

В вашей душе все запутанно, Тельцы. Вы много переживаете по пустякам, но вам кажется, что мир вокруг действительно рушится. Время сразиться с внутренними демонами. В этом вам поможет самоанализ и честный разговор с самим собой. Не уповайте на то, что кто-то придет и решить ваши проблемы. С собой разбираться только вам.

Космический совет: вам нужен честный разговор с собой.

♊ Близнецы

Вас напрягает ваш устоявшийся образ жизни. Вы устали соответствовать ожиданиям окружающих и хотите выпустить внутреннего бунтаря наружу. Так чего вы медлите? Не стоит потакать желаниям всех вокруг, подавляя свои собственные. Освободитесь от этих пут.

Космический совет: пора начать внутреннюю революцию.

♋ Рак

Все вокруг вас раздражает, даже то, на что раньше вы смотрели с любовью. Это просто усталость, Рак. Вам пора побыть одному, чтобы понять, чего на самом деле вы хотите. Отпустить проблемы с благодарностью, что они не так страшны, как вам кажется. Только восстановление внутреннего мира поможет вам привести в порядок внешний.

Космический совет: время привести в порядок внутренний мир.

♌ Лев

Обратите внимание на то, кого вы впускаете в свое пространство. Все ли эти отношения дают вам гармонию, преумножают ваши духовные богатства? Некоторые из них могут быть разрушительными, отделите зерна от плевел. Откажитесь от краткосрочных выгод и работайте на перспективу. Вы знаете свою цель, уверенно идите к ней.

Космический совет: отделите зерна от плевел.

♍ Дева

Хватит красить стены в доме, когда падает потолок. Вам пора подойти к анализу того, что вас беспокоит серьезно, Девы. Трудно открыть душу другому человеку, когда в ней царит хаос и буря. Но вам это удастся, вас поймут. Ваш партнер поддержит вас и укажет на путь решения вашей проблемы.

Космический совет: доверьтесь своему партнеру.

♎ Весы

Отношения — это череда компромиссов. Но, где пролегает черта? Помните о том, что чрезмерная отдача — не панацея от всех бед. Пора найти баланс и обрести гармонию. Поговорите со своим партнером по душам, вместе вы найдете выход.

Космический совет: обозначьте свои границы.

♏ Скорпион

Вас с детства учили тому, что не бывает все как в сказке. Но почему вы сомневаетесь в себе? Вы сделали немало, чтобы красивая жизнь как с картинки стала реальностью. Оцените свои усилия и уверуйте в победу. Еще один решительный шаг, и вы сорвете джек-пот!

Космический совет: остался один решительный шаг.

♐ Стрелец

Вы вкладываете немало сил в то, чтобы хорошо было не только вам, но и вашему ближнему окружению. И это верный путь, Стрелец. Как только вы перестанете думать о результате, а сосредоточитесь на процессе служения, все пойдет как по маслу. Помните, что истинный гуманизм всегда бескорыстен. Но он вознаграждается!

Космический совет: важен не результат, а процесс.

♑ Козерог

Время задуматься, что же вам мешает. Какие низменные желания и темные стороны вашей личности препятствуют вашему росту? Сражаться с тенями непросто, это факт. Но у вас есть верный союзник. Он рядом, стоит только присмотреться. Борьба будет нелегкой, но вы выйдете из нее победителем.

Космический совет: ищите союзника, он рядом.

♒ Водолей

Вы стремитесь помочь всем нуждающимся, меняете мир к лучшему. Но помните, что власть имеет свойство развращать. Задумайтесь об этом и спросите себя честно: не много ли я беру на себя? И не становлюсь ли я зазнайкой? Когда вы поймете, что вы — лишь промежуточное звено между человеком и Вселенной, все встанет на свои места.

Космический совет: не переоценивайте свою роль.

♊ Рыбы

Вспомните о том, что было в последний раз, когда вы не вняли голосу своей интуиции. Не повторяйте этой ошибки, Рыбы. Правильные действия в согласии со своим «Я» позволят предотвратить ситуацию, в которой вы рискуете оказаться у разбитого корыта.

Космический совет: не игнорируйте интуицию.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз на неделю с 8 по 14 ноября для всех знаков зодиака.