Кому достанется наследство Михаила Жванецкого?

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

У сатирика пятеро детей, из которых только один рожден в официальном браке.

Скончался великий сатирик и писатель Михаил Жванецкий. Его не стало 6 ноября в возрасте 86 лет. Помимо бесчисленных фраз, ставших крылатыми, и светлой памяти о себе, он оставил немало нажитого за долгую и успешную карьеру имущества. Сайт KP.RU разбирался, что же получат наследники Жванецкого, и кто может претендовать на его богатство.

Главным человеком последние годы для сатирика была его вторая жена Наталья Сурова. С ней он прожил почти 30 лет, хотя официально брак зарегистрировал только в 2010 году. К слову, это был второй раз, когда писатель отвел возлюбленную в ЗАГС. Первый союз с математиком Ларисой закончился довольно быстро, еще на заре юности Жванецкого. Сейчас женщина проживает в Париже.

Уже будучи в браке с Натальей артист прилично разбогател. Не сказать, что до этого момента он бедствовал, но в его распоряжении было немного — старая дача в Одессе, на малой родине, машина и однокомнатная квартира в Москве возле Останкино. Зато к моменту смерти сатирика его наследство составляло: квартира в 250 квадратных метров, в которой проживает его сын Дмитрий (единственный из рожденных в официально оформленном браке); дом в Подмосковье, где жили супруги, и еще один в Одессе. Все это вместе оценивается порядка 100 миллионов рублей. Правда, и претендентов на наследство немало.

Бурную личную жизнь Жванецкого обсуждали всегда. Он был любвеобилен. От двух гражданских браков, до появления Натальи, у него двое детей — Елизавета и Максим, сын проживает в США. Но есть отпрыски, появившиеся на свет в результате скоротечных романов — Ольга и Андрей (сценарист Андрей Рывкин, соавтор сценариев к фильмам Духless 2, Лондонград). Последний, кстати, прилично обижен на знаменитого отца. Как отмечает издание, пару лет назад он высказался публично о роли сатирика в своей жизни. По его словам, писатель регулярно давал ему деньги, но на этом его участие в судьбе отпрыска заканчивалось.

Единственный, кто носит фамилию Жванецкого — его младший сын Дмитрий, от союза с Натальей. Он один из тех, кто может с большей долей вероятности претендовать на наследство сатирика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезды отечественной эстрады и другие знаменитости скорбят о Михаиле Жванецком.