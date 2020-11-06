«Ударил промеж глаз»: Асмус заработала синяк в постели

Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Травму актриса получила во время съемки эпизода в новом фильме.

Актриса Кристина Асмус рассказала, как получила удар в лицо в постели из-за неуклюжих действий своего партнера. Правда, случилось это по неосторожности и на съемках ее нового фильма.

Как написала на своей странице в Instagram Асмус, во время работы над одной из сцен картины «Булки» Олега Асадулина она должна была лежать в постели с телефоном, который у нее по сценарию из рук выбивает «супруг». После нескольких неудачных дублей девушку попросили держать гаджет прямо у лица, чтобы его лучше было видно. Это чуть не стало причиной производственной травмы.

«Мой экранный муж по отработанной схеме задел телефон, а тот, в свою очередь, сильно ударил меня углом промеж глаз», — поделилась Асмус.

Instagram@asmuskristina

К счастью, все обошлось. Фанаты актрисы давно интересуются, что же их ждет по окончании съемок. Например, недавно она показала момент работы над «Булками», появившись в смешном свадебном платье у ЗАГСа. Некоторые даже поверили, что Асмус снова собралась замуж всего через пару дней после развода с юмористом Гариком Харламовым.

Звездная пара была жената семь лет. От этих отношений родилась их дочь Настя, которая после расставания родителей осталась жить с матерью. Оба делали все, чтобы развод прошел для их ребенка максимально безболезненно, так что до последнего скрывали от нее свое решение разойтись.

Ранее 5-tv.ru писал, как Харламов пошутил про причину развода с Асмус.