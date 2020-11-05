Фото, видео: Instagram @volochkova_art; ТАСС / Шарифулин Валерий

Артистка ответила недоброжелателям длинным постом, в котором еще раз пожаловалась на адский труд и похвасталась былыми заслугами.

Волна критики в комментариях под недавним постом Анастасии Волочковой в Instagram вызвала гнев балерины. Накануне артистка поделилась с поклонниками видеозаписью своего спектакля, на которой продемонстрировала номер «Клетка». В описании она отметила, что показанный трюк дался ей с огромным трудом, а выполняемые элементы стоили ей многих синяков и ран.

Instagram @volochkova_art

Волочкова давно выключает комментарии под своими публикациями в микроблоге, но на этот она этого не сделала. Пользуясь моментом, юзеры оставили балерине массу негативных отзывов. Анастасию осудили за частые жалобы на свои ссадины и ушибы во время работы, бравирование мастерством и упорством. Посетившие ее выступления отметили, что звезда чересчур увлекается самовозвеличиванием, в то время как ее партнеры по спектаклю, включая детей, смотрятся на сцене интереснее примы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 3 Ноя 2020 в 5:59 PST

Автор поста не осталась в долгу и разродилась новым текстом вдвое больше прежнего. Волочкова заявила, что «желчные и гадкие» выпады в ее адрес оставили проплаченные боты, которые на самом деле не посещали ее выступления. Артистка еще раз предложила осуждающим влезть в ее шкуру и попробовать встать на пуанты.

«Приходите на мои спектакли, и тогда вы поймете, как это тяжело! Это не языками злобными чесать… Да, я горжусь своими мозолями на ногах, потому что за ними стоит огромный труд, который не каждому под силу. Я пожизненно вошла в историю России, как великая русская балерина! Смиритесь уже с этим. И эти 32 фуэте, которые я исполняла на всех мировых сценах, на протяжении многих лет, тоже останутся в истории. А что умеют делать эти завистники и злопыхатели? Кроме того, что изливать желчь, недолюбленность, ущербность, и брать на себя право судить и осуждать», — написала Волочкова.

Балерина указала и на то, что по возможности проводит благотворительные спектакли и тем самым совершает «очень светлый» шаг по отношению к людям, которые не имеют возможности насладиться ее искусством за деньги.

«А эти судьи? Что делают? Да ничего. Но я точно знаю, что настоящие люди, а не боты, меня поистине любят, уважают, ценят за мою искренность, доброту, человеческую позицию, честь, достоинство и умение выстаивать любые испытания в жизни!» — завершила тираду звезда.

На этот раз Анастасия усвоила недавний урок и все же отключила комментарии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова показала изуродованные тренировками ноги.