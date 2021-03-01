Гороскоп на март 2021 года для всех знаков зодиака

Фото: YAY / TASS

Как сложится личная жизнь Девы? Чего стоит опасаться Львам? С какими неприятностями столкнутся Овны?

Первый весенний месяц внесет перемены в жизни некоторых представителей зодиакального круга. Однако будут и те, кто продолжит жить в привычном темпе. 5-tv.ru выяснил у астролога Ирины Рейн, чего ждать и к чему готовиться разным знакам зодиака в марте 2021-го.

Овен

Первенец зодиака в марте рискует отойти от привычной системы питания. Судя по гороскопу, в какой-то момент Овны бросятся во все тяжкие, что подорвет им здоровье. Возможно, подобное поведение будет связанно с переменами в личной жизни знака.

«Ваш партнер может уехать в командировку — не сопротивляйтесь этому удалению, оно пойдет на пользу», — предупреждает астролог.

Также череда изменений произойдет и на рабочем месте. Гороскоп показывает, что в случае возникновения чего-то нового Овнам следует ввести новые правила и проявить гибкость в решении некоторых задач. Звезды говорят, что переживать не из-за чего, ведь перемены принесут Овну прибыль.

Телец

Первый весенний месяц заставит Тельцов покинуть привычное окружение, чтобы влиться в новое общество. Гороскоп показывает, что знакомства принесут Тельцу не только радость, но и прибыль. Не хуже дела обстоят и в личной жизни.

«В личной жизни все гораздо приятнее и стабильнее в этом месяце», — рассказала эксперт.

Акцент второму знаку зодиака придется сделать на здоровье. Для поддержания хорошего самочувствия, судя по гороскопу, Тельцам необходимо придерживаться легкого питания.

Близнецы

Близнецов в марте, как показывает гороскоп, больше всего будет интересовать работа. Главного эрудита зодиака ожидают новые предложения и заметный карьерный рост. Однако финансы возрастут не сразу.

«Не ждите максимального роста финансов. Эти проекты дадут плоды в будущем», — объяснила астролог Ирина Рейн.

А вот личная жизнь, судя по гороскопу, у Близнецов окажется без изменений. В какой-то момент все внимание знака перейдет в работу, но особого влияния это на личную жизнь не окажет. Для улучшения здоровья Близнецам гороскоп рекомендует развить гибкость и проработать тазобедренные суставы.

Близнецам в марте 2021-го следует набраться терпения. Фото: www.globallookpress.com / © Torsten Becker

Рак

Ракам в марте предстоит столкнуться с холодом в личных отношениях. Гороскоп показывает, партнер Рака полностью уйдет в работу. На домашнюю рутину и проявление чувств к любимому человеку сил у него уже не останется. Звезды призывают не затевать «разбора полетов» и осознать: все, что делает ваш любимый человек, он делает ради всей семьи.

«Ожидаются приятные прибыли, в частности от деятельности партнера», — заметила специалист.

Судя по гороскопу, определенный ущерб в этот период Ракам могут нанести их собственные мысли. Гоните от себя негативные идеи. В худшем случае они повлияют на ваше физическое состояния и приведут к болезни.

Лев

Март для Львов — пора нововведений. Судя по гороскопу, главной звезде зодиакального круга в этот период следует внести изменения в некоторые рабочие процессы. Это, как показывает гороскоп, повлечет за собой новую прибыль. В личной жизни, однако, все не так однозначно.

«Старайтесь донести до партнера свои настоящие цели, задачи и чаще говорить о чувствах», — призвала астролог Ирина Рейн.

В марте Львам следует серьезнее отнестись к вопросам здоровья. Звезды советуют обратить внимание на поясницу и область крестца.

Дева

Первый весенний месяц чреват для Девы новыми романтическими увлечениями. Судя по гороскопу, в марте она будет купаться во внимании и комплиментах со стороны противоположного пола. Однако Девам следует проявить благоразумие.

«Не вступайте в быстрые интимные контакты — это может повлечь проблемы со здоровьем», — заметила специалист.

Рабочие процессы останутся стабильны. Однако Девам, как показывает гороскоп, стоит придерживаться правил, введенных руководством. Сейчас не самый подходящий период для авантюрных действий.

Весы

Весам в марте лучше придерживаться принципа золотой середины. Гороскоп показывает, что в этот период потребности знака превысят его возможности. Звезды рекомендуют Весам не выходить за пределы допустимого — наслаждайтесь приятными мелочами. Противоположная ситуация наблюдается в личной жизни.

«Ваш партнер и другие представители противоположного пола проявят значительную активность», — считает астролог Ирина Рейн.

А вот в работе у Весов — без изменений. Для новой прибыли, судя по гороскопу, им потребуется вложиться в новые проекты. Также Весам в этот период необходимо обратить внимание на корректность функционирования органов репродуктивной системы.

Весам в марте 2021-го повезет в любви. Фото: www.www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Скорпион

Для Скорпионов Март пройдет в атмосфере романтики. Гороскоп показывает, что вокруг них в начале весны появятся воздыхатели. У тихони зодиакального круга будет богатый выбор. Однако если Скорпион уже состоит в отношениях, не стоит отвечать на эти ухаживания — цените своего партнера. Еще в этот период Скорпиону следует отучиться от жадности.

«Чувство жадности может повлечь проблемы со здоровьем», — напоминает Ирина Рейн.

Жадность Скорпионов в марте может проявиться в отношениях и еде. Однако лишь жадность до знаний поможет представителям этого знака улучшить свою жизнь. Судя по гороскопу, они поспособствуют в создании новых проектов и увеличения прибыли.

Стрелец

Гороскоп показывает, что Стрельцам в марте нужно посвятить себя обустройству своего жилища и минимизировать потребление красного мяса. Зато рабочие процессы пойдут по накатанной.

«В рабочих процессах проявляйте смелость и решительность», — рекомендует специалист.

Судя по гороскопу, достичь новых профессиональных вершин и хорошенько заработать в марте Стрельцам поможет толика авантюризма.

Козерог

Козерога в марте ждет период личностной трансформации. Несмотря на значительность перемен, судя по гороскопу, бояться главному трудоголику зодиака нечего. У него на все хватит сил.

«Чтобы удержать прибыли, необходимо проявлять творческую жилку, креативность и не забывать делать накопления», — советует астролог Ирина Рейн.

Гороскоп показывает, что главной опорой в этот период для Козерога станет его партнер. В плане здоровья представителям этого знака необходимо укрепить верхний плечевой пояс. В этом помогут отжимания и подтягивания.

Козерогов в марте 2021-го ожидает духовная трансформация. Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez

Водолей

Водолеям в начале весны, судя по гороскопу, нужно запланировать путешествия. Удача благоволит главному индивидуалисту зодиакального круга, ведь вместе с мыслями о поездке появятся и средства. Но и о здоровье не забывайте.

«Следите за своими горлом и дыхательной системой. Хорошо бы было делать с утра дыхательные практики», — советует астролог.

Лучше всех Водолеев в марте будут чувствовать себя те, кто трудится в сферах инженерии, строительства или машиностроения. Гороскоп показывает, что их ожидает повышение по службе. В личной жизни Водолея — без изменений. Одиноким людям это время благоволит завести новые знакомства.

Рыбы

Рыбам в марте следует раскрыть свой творческий потенциал. Генерируйте больше идей и ничего не бойтесь. Гороскоп показывает, что руководство высоко оценит творческие начала подчиненного, что может привести к переменам в личной жизни Рыб.

«Личная жизнь немного отходит на задний план, но это не уменьшает количество любви в ваших отношениях», — считает астролог.

Особенно благоприятно начало весны для занятий спортом. Далеким от физической активности Рыбам, судя по гороскопу, необходимо будет прийти в форму. Для этого им достаточно заняться йогой или танцами.

Ранее 5-tv.ru о гороскопе на 2021-й для всех знаков зодиака.