Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru

На днях актриса дала откровенное интервью программе «Судьба человека», но после просмотра шоу Старшенбаум заявила, что будет судиться с создателями передачи.

Звезда сериала «Психологини» Анна Старшенбаум приняла участие в шоу Бориса Корчевникова. Актриса рассказала о своей семье, о личной жизни и детстве, в том числе про то, как ее травили одноклассники. По словам Анны, интервью далось ей очень тяжело, потому что последние три года ее жизни были для нее непростым периодом:

«В интервью с грехом пополам мне удалось открыться зрителю, насколько это возможно. Я просила не делать сюрпризов никаких. Тебе смотрят в глаза и говорят, что да, Анечка, конечно».

Однако после просмотра телепередачи Старшенбаум заявила, что ее слова переврали, все факты исказили, а во вступительном монологе Корчевникова нет ни слова правды. По мнению актрисы, ведущий очень некрасиво высказался о ее семье в самом начале программы. Например, что у Старшенбаум с матерью плохие отношения, и что она когда-то сдавала 11-летней Анне комнату:

«Это неправда. Где они взяли эту информацию? Видимо, я еще многое опровергну из того, что было сказано в подводках без моего ведома. Моя мама не выходит на связь второй день, я не знаю, почему. Я так понимаю, она точно посмотрела программу. Что же вы творите, ребят в „Судьбе человека“? Это же живые люди, так нельзя!»

Артистка возмущена еще и тем, что организаторы передачи не понимают, что они сделали не так:

«Мне начинает звонить организатор этой программы. Звонит и говорит, что в этом ничего плохого нет, что мы оклеветали вашу маму, вашего папу».

Актриса назвала программу «бесовщиной», а также сказала, что сделает все, чтобы закрыть этот проект. На эмоциях актриса записала видеообращения, которые опубликовала в своем Instagram. В ролике Анна жалуется подписчикам, что ее и ее семью оклеветали, и что она не давала разрешение говорить о себе именно в таком ключе. Также Анна подчеркнула, что после того, как она высказала свое недовольство телепередачей, со стороны создателей шоу ей начали поступать оскорбления и угрозы, а на ее аккаунт обрушились волны хейта и негатива.

Поначалу Страшенбаум была намерена обращаться в суд и даже просила помощи у подписчиков, как правильно поступить. Но потом актриса остыла и передумала:

«На „Первый канал“ с опровержением я идти не хочу и на суд тратить силы тоже не стану. Думаю, действовать лучше через огласку друзей и подписчиков», — поделилась мыслями Старшенбаум.

В последней публикации актриса сделала еще одно заявление. Старшенбаум заверила, что больше никогда не будет давать интервью на телевидении. Также актриса опровергла еще одну ложь. Анна сказала, что программа «Судьба человека» за ее спиной сделала еще один сюжет о ее отношениях с Владимиром Яглычем. Анна пожалела, что не прокомментировала это еще раньше:

«Я всю жизнь обходила эту тему, а сейчас подумала: да хватит отмалчиваться! Я никогда в жизни не говорила прессе о романе с Володей Яглычем. Это всегда был вымысел чистой воды, желтушная хрень. Володь, прости, это произошло за моей спиной».

На данный момент Анна Старшенбаум закрыла свой аккаунт в Instagram и ограничила комментарии к постам.

Ранее 5-tv.ru сообщал об еще одном скандале на шоу «Судьба человека».