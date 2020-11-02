«Полный антисекс»: Асмус в «кислотном» костюме упрекнули в отсутствии вкуса
Фото: Instagram @asmuskristina
Звезда поделилась необычными кадрами со съемок развлекательного шоу.
После развода с шоуменом Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус все чаще подвергается жесткой критике. На сей раз хейтеры добрались и до внешнего вида звезды.
Как ведущая развлекательной программы «Золото Геленджика» экс-возлюбленная юмориста обязана радовать публику необычными образами. Но если ранее ее зеркальные платья и платиновые костюмы вызывали положительную реакцию пользователей, то перевоплощение в «кислотную» барышню мало кого устроило.
Так, на странице в Instagram актриса опубликовала фото с бэкстейджа нового выпуска телешоу. В кадре — улыбчивая и манящая Асмус во флуоресцентно-зеленом обтягивающем костюме и ярко-фиолетовой шляпой на голове.
«Дааа!!! Сегодня воскресенье! А это значит, что нас снова ждет порция безумия!!!» — напомнила фолловерам о себе Кристина.
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Удивленные пользователи сети сочли недостойным актрисы уровня Асмус облачаться в такие «безвкусные» наряды и в назидание сравнили ее лягушкой и главным героем фильма «Гринч — похититель рождества».
«Псилобициновый гриб какой-то»,
«Тут похоже все очень тяжко. Нехватка внимания, при таком обширном внимании, это просто психологическая проблема»,
«Ха, а мне Гринча напомнила!»
«Просто полный антисекс»,
«Это лягуха?» — недоумевали подписчики звезды.
Впрочем, сама Кристина давно привыкла к неоднозначному общественному мнению, а потому вступать в полемику с фолловерами не стала.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристину Асмус заподозрили в романе с режиссером Алексеем Учителем.