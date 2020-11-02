«Полный антисекс»: Асмус в «кислотном» костюме упрекнули в отсутствии вкуса

Фото: Instagram @asmuskristina

Звезда поделилась необычными кадрами со съемок развлекательного шоу.

После развода с шоуменом Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус все чаще подвергается жесткой критике. На сей раз хейтеры добрались и до внешнего вида звезды.

Как ведущая развлекательной программы «Золото Геленджика» экс-возлюбленная юмориста обязана радовать публику необычными образами. Но если ранее ее зеркальные платья и платиновые костюмы вызывали положительную реакцию пользователей, то перевоплощение в «кислотную» барышню мало кого устроило.

Так, на странице в Instagram актриса опубликовала фото с бэкстейджа нового выпуска телешоу. В кадре — улыбчивая и манящая Асмус во флуоресцентно-зеленом обтягивающем костюме и ярко-фиолетовой шляпой на голове.

«Дааа!!! Сегодня воскресенье! А это значит, что нас снова ждет порция безумия!!!» — напомнила фолловерам о себе Кристина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 1 Ноя 2020 в 7:14 PST

Удивленные пользователи сети сочли недостойным актрисы уровня Асмус облачаться в такие «безвкусные» наряды и в назидание сравнили ее лягушкой и главным героем фильма «Гринч — похититель рождества».

«Псилобициновый гриб какой-то»,

«Тут похоже все очень тяжко. Нехватка внимания, при таком обширном внимании, это просто психологическая проблема»,

«Ха, а мне Гринча напомнила!»

«Просто полный антисекс»,

«Это лягуха?» — недоумевали подписчики звезды.

Впрочем, сама Кристина давно привыкла к неоднозначному общественному мнению, а потому вступать в полемику с фолловерами не стала.

Коллаж. Фото: www.globallookpress.com

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристину Асмус заподозрили в романе с режиссером Алексеем Учителем.