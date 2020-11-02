Махинации, измены и потеря близких: судьба убитого «мясного короля» Маругова

Фото: YouTube / ПРО БИЗНЕС ТВ

Миллионер был застрелен из арбалета на территории собственного участка. Предварительной версией убийства названа неудачная попытка ограбления.

Ночью 2 ноября в Подмосковье из арбалета был застрелен владелец ООО «Мясная империя» Владимир Маругов. Предварительной версией убийства названа неудачная попытка ограбления, а главным подозреваемыми — сотрудник предприятия бизнесмена. После громкого убийства стали всплывать неожиданные детали биографии миллионера, которые делают историю не такой однозначной.

«Мясной король»

Владимир Маругов сколотил состояние, завладев несколькими прибыльными предприятиями, в их числе: ООО «Строй-проект», ООО «МПК „Мясная империя“», ООО «МПК „Озерецкие колбасы“», ООО «СК Теплосеть» и ЗАО «Наска». Именно за работу в сфере мясопроизводства Маругов получил звание «мясного короля».

Между тем, партнеры бизнесмена сообщали, что свои дела он ведет не всегда «честно». Бывший коллега погибшего Евгений Рыбин в одной из телепередач заявлял, что именно он помог Маругову стать генеральным директором завода. Когда тот вступил в должность, Рыбин стал замечать множество махинаций, которые проводил будущий «колбасный король».

«В итоге Маругов всех кинул и начал конфликтовать со всеми, включая меня. Предприятие, которое принадлежало мне, Владимир отмыл. Он грабил своих ребят, не щадил друзей. Деньги его изменили и развратили», — подчеркнул бывший партнер предпринимателя.

Любовь на стороне

Instagram @tatiana_marugova

Кроме конфликтов с некогда коллегами по бизнесу, Маругов состоял в остром противостоянии и со своей бывшей женой Татьяной. В 2015 году некогда крепкий и примерный брак миллионера с поэтессой и медиадивой начал трещать по швам. В истории все прозаично — после 20 лет брака богатый предприниматель влюбился в молодую сотрудницу своего предприятия некую Александру и тут решительно заявил жене и сыну, что оставляет их, следуя зову сердца.

Имущество бывшим супругам мирно разделить не удалось. Татьяна Маругова сообщала, что «колбасный король» оставил ей шикарный особняк, квартиру и заплатил многомиллионные отступные, однако вскоре изменил свое решение и постарался «обобрать ее до нитки». Женщина в поиске поддержки даже приходила в студию «Пусть говорят», где заявила, что неверный муж ей угрожает и заваливает исками.

Наследник «колбасного короля»

В браке с членом Союза писателей России Татьяной Маруговой у Владимира родился наследник Александр. Сын миллионера учился в МГИМО, подавал большие надежды и должен был продолжить дело отца, если бы не трагическая случайность. 8 июля 2019 года юноша погиб в ДТП в центре Москвы. Мотоцикл, на котором ехал 23-летний сын олигарха, столкнулся с такси. Татьяна Маругова после трагедии заявляла, что не может поверить в случайную смерть мальчика, учитывая, что после «предательства отца» они с сыном жили в состоянии «крайнего напряжения».

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