Названа предварительная версия убийства «мясного короля» Владимира Маругова

Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, СК РФ

Преступление было совершено в ночь на 2 ноября в деревне Аносино под Истрой.

По факту убийства владельца ООО «Мясная империя» Владимира Маругова возбуждено уголовное дело. Предварительной версией названа неудачная попытка ограбления, сообщает MK.RU

По предварительным данным, двое мужчин в масках ворвались в баню, стоящую на личном участке Маругова, где он в этот момент находился с сожительницей. Преступники требовали у бизнесмена деньги, а после отказа, один из них произвели выстрел из арбалета в грудь Маругова.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили орудие убийства на месте преступления. Подозреваемые успели скрыться на автомобиле, который позднее был обнаружен в одной из деревень под Истрой.

Ранее отмечалось, что главными подозреваемыми в убийстве является сотрудник предприятия Владимира Маругова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пенсионер из Ленинградской области убил и замуровал в бетон сожителя дочери.