Василиса Володина поделилась астропрогнозом на ноябрь для всех знаков зодиака

Популярная телеастролог представила гороскоп для всех знаков зодиака.
Ведущая передачи «Давай поженимся!» Василиса Володина поделилась с подписчиками в Instagram астрологическим прогнозом на предстоящий ноябрь. Она рассказала, что ждет каждого представителя зодиакального круга.
«Заглянем немного в ближайшее будущее?» — спросила она у поклонников.
Овны
В середине месяца Овнов ждет решение сложной задачи — итог будет полезным, хоть и неприятным.
Тельцы
Последняя декада месяца принесет Тельцам сложности, возможно, и ссоры со второй половинкой.
Близнецы
К моменту Лунного затмения 30 ноября Близнецы поймут, как скрывать свои секреты от посторонних, но узнавать чужие тайны.
Раки
Ракам в ноябре стоит ставить свои интересы вперед общественных, порой не соглашаться с мнением коллег в важных решениях на работе.
Львы
Львов в ноябре ждет понимание, что люди из ближайшего окружения не так хорошо к ним относятся.
Девы
В ноябре у Дев появится шанс проявить себя, даже если им этого не хочется.
Instagram @vasilisa.volodina
Весы
Весам в ноябре стоит быть осторожнее — может случиться непредвиденное, из разряда того, что обычно случается «с другими, но не со мной».
Скорпионы
В ноябре Скорпионов ждут важные знакомства — в первую очередь, перспективные для карьерного роста.
Стрельцы
Стрельцы в ноябре наконец получат награду по следам своей тяжелой работы в течение всего года.
Козероги
Вместо сожалений об окончании очередного года Козерогам лучше ожидать чего-то интересного — оно не за горами.
Водолеи
В середине месяца Водолеев ждут новые встречи, выгодные контракты и новая жизнь, а от токсичных отношений удастся окончательно избавиться.
Рыбы
Рыбам в ноябре стоит обратить внимание на своих друзей — некоторые из них могут оказать покровительство в плане работы и финансового благополучия.
Ранее 5-tv.ru выкладывал советы Василисы Володиной о том, что нельзя делать в ретроградный Меркурий.