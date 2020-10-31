Василиса Володина поделилась астропрогнозом на ноябрь для всех знаков зодиака

Фото, видео: Depositphotos / chaioj; Instagram @vasilisa.volodina

Популярная телеастролог представила гороскоп для всех знаков зодиака.

Ведущая передачи «Давай поженимся!» Василиса Володина поделилась с подписчиками в Instagram астрологическим прогнозом на предстоящий ноябрь. Она рассказала, что ждет каждого представителя зодиакального круга.

«Заглянем немного в ближайшее будущее?» — спросила она у поклонников.

Овны

В середине месяца Овнов ждет решение сложной задачи — итог будет полезным, хоть и неприятным.

Тельцы

Последняя декада месяца принесет Тельцам сложности, возможно, и ссоры со второй половинкой.

Близнецы

К моменту Лунного затмения 30 ноября Близнецы поймут, как скрывать свои секреты от посторонних, но узнавать чужие тайны.

Раки

Ракам в ноябре стоит ставить свои интересы вперед общественных, порой не соглашаться с мнением коллег в важных решениях на работе.

Львы

Львов в ноябре ждет понимание, что люди из ближайшего окружения не так хорошо к ним относятся.

Девы

В ноябре у Дев появится шанс проявить себя, даже если им этого не хочется.

Instagram @vasilisa.volodina

Весы

Весам в ноябре стоит быть осторожнее — может случиться непредвиденное, из разряда того, что обычно случается «с другими, но не со мной».

Скорпионы

В ноябре Скорпионов ждут важные знакомства — в первую очередь, перспективные для карьерного роста.

Стрельцы

Стрельцы в ноябре наконец получат награду по следам своей тяжелой работы в течение всего года.

Козероги

Вместо сожалений об окончании очередного года Козерогам лучше ожидать чего-то интересного — оно не за горами.

Водолеи

В середине месяца Водолеев ждут новые встречи, выгодные контракты и новая жизнь, а от токсичных отношений удастся окончательно избавиться.

Рыбы

Рыбам в ноябре стоит обратить внимание на своих друзей — некоторые из них могут оказать покровительство в плане работы и финансового благополучия.

Ранее 5-tv.ru выкладывал советы Василисы Володиной о том, что нельзя делать в ретроградный Меркурий.