Якубович раскрыл секрет, куда деваются подарки от участников «Поле Чудес»

Фото: ТАСС /Борисов Виктор

Первый выпуск любимой миллионами россиян программы вышел в 1990 году.

Телеведущий и продюсер Леонид Якубович рассказал, что происходит с подарками от участников передачи «Поле чудес». Этот вопрос всегда занимал умы поклонников этой программы.

В эфире утреннего шоу на Первом канале Якубович признался, что их просто съедают, если речь идет о деликатесах и домашних заготовках.

«Сразу после программы, как это уже известно, все выставляется на барабан, — поведал он. — И гости в студии подходят к барабану…»

Якубович уточнил, что сейчас из-за пандемии пришлось отказаться от участия зрителей на съемках. Так что судьба подарков от гостей «Поля чудес» на последних выпусках ему неизвестна.

Первый выпуск вышел 25 октября 1990 года. Сам Якубович ведет программу с 1991 года, сменив на этом посту Владислава Листьева.

Ранее 5-tv.ru приводил слова Якубовича о том, что будет с передачей «Поле чудес» после его ухода