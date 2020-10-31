Хозотряд московского СИЗО выступил против работы с Ефремовым

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Представители ФСИН отмечают, что заслуженному артисту РФ лучше отправиться в колонию.

Хозяйственный отряд столичного СИЗО-5 «Водник» выступил против перевода туда Михаила Ефремова, передает «Московский комсомолец». Арестанты не желают принимать в свои ряды неприученного к тяжелому физическому труду заслуженного артиста. По мнению осужденных, им придется работать и за себя, и за него.

Поскольку у Ефремова нет специализации электрика или сантехника, ему могут доверить лишь должность разнорабочего, которая не считается у «сидельцев» почетной. Как рассказали собеседники издания, заключенным не хотелось бы ко всему прочему видеть любимого актера за унизительной черной работой — мытьем тюремного коридора, вкручиванием лампочек в камерах или разносом «баланды».

По этим причинам представители ФСИН отмечают, что знаменитости лучше отправиться в колонию. Там у него, в частности, появится возможность заниматься привычным делом: создать театральную студию или школу, реализовать его проект русского тюремного театра либо работать библиотекарем или заведующим в клубе. Сам Ефремов изъявил желание остаться в московском СИЗО, поскольку в хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах, имеют право на ежевечерние звонки и длительные свидания с близкими.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат пояснил, почему Ефремов не хочет в колонию.