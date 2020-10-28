Хочет вернуть Муцениеце? Почему Прилучный и Карпович расстались

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В окружении звездной пары сообщили, что счастье знаменитостей продлилось недолго.

Актер Павел Прилучный мог расстаться со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович, потому что пожалел о разрыве с бывшей супругой Агатой Муцениеце. Об этом говорят и друзья артиста и близкие актрисы.

Всего несколько недель назад стало известно, что Павел Прилучный съехал из дома, который покупал для жены и детей. По слухам, его новая возлюбленная не хотела жить там, где он был счастлив с другой. Актер выставил особняк на продажу, а сам съехался с Карпович в соседнем элитном поселке. Якобы знаменитости стали жить в коттедже у друзей, поскольку Прилучный испытывал финансовые трудности и должен был выплачивать кредиты.

А теперь говорят, что союз распался. Возможно, любовь звезд разбилась о быт. А быть может — о слишком явное желание Карпович стать его следующей супругой.

«Возможно, поводом для расставания послужила фотосессия Миры в свадебном платье и распускаемые ее окружением слухи про грядущую свадьбу с Павлом. Прилучный оказался не готов к такому быстрому развитию событий. Ему казалось, что Мира и ее мать на него давят», — привел слова знакомых Карпович сайт KP.RU.

Карпович не ожидала такого исхода событий. Говорят, что артисты сошлись еще полтора года назад, когда играли вместе в спектакле «Косметика врага». Именно тогда Прилучный стал ссориться с Муцениеце. Впрочем, счастье влюбленных продлилось недолго.

«Карпович, конечно же, в шоке от такого финала. Хотя ей все говорили, что на чужом несчастье свое счастье не построишь. Ей даже пришлось обратиться к психологу, она очень тяжело переживает разрыв», — поделился знакомый звезды «Пипиных дочек».

Друзья Прилучного убеждены — он пожалел о расставании с матерью своих детей.

«Он говорит друзьям, что хочет вернуть жену, но не знает, как. Агата ушла далеко вперед, у нее сейчас много съемок и свое шоу. Не факт, что после такого предательства она захочет к нему вернуться…» — рассказали они.

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» в 2011 году. Они поженились и стали родителями сына Тимофея и дочери Мии. Их развод состоялся в июне 2020 года.

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