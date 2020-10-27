Временно доступен: пять самых завидных холостяков России

Фото: ТАСС /Прокофьев Вячеслав

Эти мужчины богаты, знамениты, хороши собой, а главное — пока свободны.

Новым героем восьмого сезона шоу «Холостяк» станет 37-летний Тимати. Эта информация появилась в сети в начале октября и на тот момент показалась многим неубедительным слухом. Вскоре рэпер подтвердил свое участие в проекте. По этому поводу портал Teleprogramma.pro вспомнил самых завидных холостяков страны — обеспеченных, недурных собой и пока свободных.

Тимати

Амбициозный рэп-исполнитель стал кумиром многих российских барышень еще в период «Фабрики звезд». С той поры он не уходил выпадал из топов отечественных знаменитостей и самых желанных холостяков. Правда, и один Тимати не был. После Алексы, с которой он начал встречаться на «Фабрике», его пассией стала вице-мисс России 2012 года Алена Шишкова. Красавица родила ему дочь Алису. С 2015 года артист сошелся с другой супермоделью Анастасией Решетовой. Она подарила ему сына Ратмира. Однако и этот союз не оказался прочным. Впрочем, многие поклонники подозревают, что расставание Тимати и Решетовой незадолго до съемок «Холостяка» было фиктивным.

Instagram @timatiofficial

Данила Милохин

Еще годом ранее 18-летний юноша работал официантом, а ныне записывает совместные треки с тем же Тимати, Джиганом, Николаем Басковым, выступает в шоу Ивана Урганта, рекламирует международные бренды. Молодой человек — воспитанник того же приюта, что и Юра Шатунов. Получив на совершеннолетие сиротское пособие в 200 тысяч рублей, Данила купил смартфон и билет в столицу. Вскоре Милохин прославился как успешный блогер. За его жизнью в TikTok следят почти девять миллионов человек — преимущественно девушек. Смазливый парень зарабатывает на рекламе в соцсетях в среднем два миллиона рублей в месяц.

Instagram @danya_milokhin

Милош Бикович

32-летний звезда «Холопа» стал лакомым кусочком для бессчетного числа дам, как в России, так и на родине в Сербии. Актер заводил романы по обе стороны границы. Говорят, у него есть девушка. Правда, недавно выяснилось, что эту байку придумали его агенты, чтобы актера в Москве не атаковали светские львицы и всевозможные охотницы за богатыми холостяками. Ведь Бикович востребован, хорошо зарабатывает, к тому же добр, любит детей и животных. Милош мечтает о жене и детях, но пока не встретил суженую.

Instagram @bikovic

Павел Дуров

Создатель ВКонтакте и Telegram может потягаться с другими участниками этого списка во внешних данных, а в части достатка и вовсе оставить их позади. По данным Forbes, его доход достигает 3,4 миллиарда долларов. Для сравнения: у Тимати — 5,1 миллиона. Дурову 36 лет. В свое время он отказался от алкоголя, мяса, занимается спортом. Эти правила молодой человек выработал для себя сам. Однако там есть и другой пункт: жить одному. И все же армии претенденток не теряют надежды, ведь Павел уже был в отношениях, у него есть двое детей.

Instagram @durov

Марат Сафин

Сердце экс-первой ракетки мира до сих пор свободно. Марату Сафину 40, и он до сих пор не женился. Многие дамы пытались обольстить титулованного теннисиста, и пока безуспешно. В их числе оказалась и Виктория Боня. По ее приглашению спортсмен провел время с красавицей на итальянском побережье, но романа не последовало. А значит, шанс еще есть. Что не получилось у одной, всегда может получиться у другой.

Instagram @timatiofficial

Ранее 5-tv.ru писал, что Решетова отреклась от Тимати из-за «Холостяка».