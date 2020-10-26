«Для меня все очевидно»: Лена Миро обвинила Конкина в смерти его дочери

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Скандальный блогер заявила, что звездный отец сам разрушил жизнь своего ребенка.

Смерть Софии Конкиной произошла во многом по вине ее звездного отца, заявила Елена Миро. Скандальный блогер опубликовала новый пост, в котором выступила с критикой в адрес актера Владимира Конкина. Автор обратила внимание читателей на заявления наследников заслуженного артиста.

По словам Миро, София говорила, что получала от родителя мало внимания. А сын исполнителя роли Шарапова Ярослав и вовсе не простил его за то, что тот не поддержал его в момент большой беды. Об этом наследник рассказал в эфире программы «Пусть говорят».

«Я попал в жесткую аварию. Лежал с разломанным пополам позвоночником. Мне врачи сказали, что я не встану и не пойду. Папа даже не позвонил, не то чтобы копеечку прислать. А ведь у меня трое детей, у меня жена на иждивении. Я это запомнил на всю жизнь», — поделился Конкин-младший.

Из этого Миро сделала вывод, что актер сам невольно повлиял на трагедию, которая произошла с его дочерью.

«Теперь для меня все очевидно. Логичный патерн: на тебя плюют самые близкие, ты привыкаешь к этому, считая нормой, что ты не особо-то и важна. Дети „звездных“ родителей часто разрушают себя. Спиваются, наркоманят, кончают жизнь, связавшись с отбросами. Не берегут себя, не ценят, по привычке считая, что они неважны. В смерти таких детей я считаю виноватыми их родителей. Это они все сделали, чтобы ребенок себя разрушил», — подытожила блогер.

Ранее 5-tv.ru писал, что няня внучки Конкина рассказала о личной жизни его дочери.