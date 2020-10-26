🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

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Сегодня, 26 октября, растущая Луна в знаке Рыб создает препятствия для любых дел, требующих конкретики. День лучше потратить на активный отдых, искусство или увлекательное путешествие.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 октября, растущая Луна в знаке Рыб создает препятствия для любых дел, требующих конкретики. День лучше потратить на активный отдых, искусство или увлекательное путешествие. При этом юридические вопросы или дела, связанные с вложением денег, решатся без больших осложнений.

♈ Овен

Вы никогда не придерживались строгих правил. Не стоит делать этого и теперь, когда дело касается религии и духовности. У вас есть прямая связь с высшими силами. Для ее облегчения вам не нужен кто-то кроме вас.

Космический совет: найдите собственный способ общения с высшими силами.

♉ Телец

Вы сами в силах создать то, чего просите и во что верите. Вместо того, чтобы сомневаться в своих способностях, направьте энергию на реализацию определенной цели. Создайте доску визуализации — коллаж, состоящий из изображений желаемого, и ждите чуда.

Космический совет: вы — волшебник, но не подозреваете об этом.

♊ Близнецы

Легко ставить условия окружающим вас людям. Сложнее позволить им оставаться теми, кто они есть. Сегодня оставьте в стороне свои суждения и предубеждения. Уважайте внутренний мир каждого человека и не нарушайте границ.

Космический совет: уважайте чужой внутренний мир.

♋ Рак

Доброту несложно проявлять, когда все идеально. Настоящая проверка ваших внутренних качеств начинается во время личного бедствия. Вселенная отблагодарит вас за любовь и сострадание. Все подаренное другим вернется вам сторицей.

Космический совет: найдите силы подумать о других в трудный момент и будете вознаграждены.

♌ Лев

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на работу, которую вы ненавидите, или на отношения, которые делают вас несчастным. Осознайте, что вам больше по душе и избавьтесь от сорняков в вашем личном саду. Скоро вы поймете, что заслуживаете большего.

Космический совет: избавьтесь от ненужного в вашей жизни.

♍ Дева

Восстановление душевного баланса и гармонии приводит к переменам в реальности вокруг вас. Проведите внутреннюю работу над собой. Избавьтесь от чувства вины и комплекса жертвы. Загляните в прошлое и выделите из него полученные уроки.

Космический совет: извлеките мудрость из былых ран, и они затянутся.

♎ Весы

Вы уже игнорировали свою интуицию и пожалели об этом. Не повторяйте прежних ошибок. Прислушайтесь к внутреннему голосу. Принятие верного решения сегодня предотвратит большой ущерб в будущем.

Космический совет: доверьтесь интуиции.

♏ Скорпион

Судьба не случайно свела вас с этим человеком. Пора вложить свои силы в эти отношения. Отриньте правила и делайте то, что подскажет сердце. Восстановление отношений со старыми друзьями также окажется для вас полезным.

Космический совет: восстановите старые отношения и окунитесь в новые.

♐ Стрелец

Все живые существа на Земле созданы из одного материала — энергии Вселенной. Многочисленные разделения между людьми — порождения нашего разума. Выйдите за рамки различий и примите людей вокруг вас.

Космический совет: безусловная любовь — противоядие от многих потрясений.

♑ Козерог

В последнее время вы целиком отдавались своим должностным обязанностям. Пора перенаправить эту энергию на любимые вещи. Вы можете почувствовать вдохновение преодолеть разрыв между хобби и профессией. Начните с малого.

Космический совет: перенаправьте силы на любимые проекты.

♒ Водолей

После периода застоя вас ожидают сдвиги на личном и профессиональном фронте. Однако вы по-прежнему можете испытывать трудности с финансами. Наберитесь терпения, все произойдет не сразу. Освободитесь от потребности в мгновенном удовлетворении.

Космический совет: вокруг вас все вновь приходит в движение.

♊ Рыбы

Вам не нравится происходящий хаос, но не спешите наводить в нем порядок. Вселенная просит вас взять на себя роль наблюдателя. Не поддавайтесь желанию высказать все, о чем потом можете сожалеть. Скоро этот шторм кончится, и выглянет солнце.

Космический совет: станьте наблюдателем.

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