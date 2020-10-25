До и после: судимая участница «Дома-2» Настя Дашко сделала себе «другое» лицо

Фото: Instagram @dashko.anastasiya

Бывшая звезда телестройки решилась на кардинальные изменения из-за серьезных проблем.

Судьба экс-участницы скандального телепроекта «Дом-2» Анастасии Дашко сложилась не так, как ей мечталось: ошеломляющая популярность сменилась застенками колонии. В 2013-м звезду осудили на несколько лет по статье о финансовых махинациях. По освобождении, казалось, начнется новая жизнь: женщина занялась бизнесом, родила двоих детей и… внезапно столкнулась с не менее тяжкой проблемой: брак оказался на грани развала.

Виной всему были серьезные изменения во внешности Дашко: после второй беременности ее фигура заметно округлилась, что перестало устраивать любимого супруга.

«Мне хочется, чтобы меня просто любили, хочется быть желанной для своего мужа. Но он меня обижает и оскорбляет», — едва сдерживая слезы, рассказывала Настя.

Избавиться от лишнего веса и надоедливых складок не помогали ни диеты, ни регулярные физические нагрузки. Вместо того чтобы наслаждаться материнством, Дашко погрузилась в отчаяние. Единственным выходом из ситуации было обратиться за помощью к пластическим хирургам. Ради этого звезда «Дома-2» согласилась на участие в проекте «Перезагрузка», ведет которую скандально известная Ксения Бородина.

Профессионалы до неузнаваемости преобразили Дашко, а после ведущие стилисты и визажисты научили женщину правильно делать себе укладки и пользоваться косметикой. Результат превзошел все ожидания!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шоу «ПЕРЕЗАГРУЗКА» на ТНТ (@perezagruzkatnt) 25 Окт 2020 в 1:59 PDT

«Настенька, ты большая молодец! Счастья тебе!»

«Вы мой кумир! Девочка-зажигалка! Пусть все у вам будет хорошо!»

«Настя — моя любовь! Ты круче всех!»

«Ну, просто другое лицо! Я в шоке! Красавица!» — поддержали инициативу звезды поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказал, с какими тяжелыми последствиями пластической операции по увеличению груди столкнулась актриса Анна Хилькевич.