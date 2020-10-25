5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры из дома убитого депутата Александра Петрова

Фото, видео: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район»; 5-tv.ru

По предварительным данным, отца экс-гонщика «Формулы-1» застрелил снайпер, когда тот вышел из бани, чтобы окунуться в реку.

В распоряжении 5-tv.ru оказались первые кадры из дома убитого депутата и предпринимателя Александра Петрова. Сейчас на месте происшествия ведутся следственные действия.

Трагедия произошла вечером в субботу, 24 октября, в Выборгском районе Ленинградской области. Был убит отец бывшего гонщика «Формулы-1» Александр Петров. По данным следствия, злоумышленник выстрелил из огнестрельного оружия в грудь 61-летнего Александра, от чего тот скончался.

Следственная группа приехала в поселок Великое, к дому погибшего, где и было совершено убийство. Руководитель СУ СКР по Ленинградский области Сергей Сазин подтвердил, что местный депутат Александр Петров был убит из огнестрельного оружия. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «убийство по найму». По его словам, следствие считает, что выстрел был произведен с противоположного берега реки.

Приоритетной версией, по словам руководитель СУ СКР по Ленинградский области, является «убийство по найму», но кроме этого также проверяются и другие. В их числе и личные мотивы.

Сазин подчеркнул, что на данный момент опрашиваются очевидцы преступления, которые находились неподалеку и могли слышать выстрел — это и охранники, рабочие и местные жители жилого комплекса.

Сыном убитого является российский автогонщик Виталий Петров по прозвищу «Выборгская ракета». Около года он входил в основной состав пилотов команды «Рено» в «Формуле-1». Его отец Александр был известным бизнесменом, несколько раз избирался в городской совет Выборга. Был владельцем нескольких крупных предприятий, в том числе части ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сказал о поведении Александра Петрова накануне смерти его коллега.