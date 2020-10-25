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Алла Абдалова призналась, что спустя 40 лет жизни порознь до сих пор любит экс-супруга.

Первая жена народного артиста РСФСР Льва Лещенко Алла Абдалова в эфире программы «Секрет на миллион» призналась, что очень тяжело переживала измены мужа и развод с ним. Причиной расставания супругов стало увлечение певца другой женщиной во время поездки в Сочи, рассказала Абдалова Лере Кудрявцевой.

«На отдыхе купались, вместе ходили в кафе. Мне просто сказали, что он там познакомился», — вспомнила бывшая супруга Лещенко.

После его курортного романа они приняли решение расстаться. Алла Абдалова призналась, что решение далось ей легко, скорее в силу того, что она не до конца осознавала происходящее, не плакала и не устраивала сцен. Уже после официального расторжения союза она решила заглушить обиду алкоголем и купила три бутылки водки в ближайшем магазине.

«Не раздеваясь, села. Открыла, взяла бокал, налила, выпила. Ничего не берет. Бутылку выпила, поставила ее вниз. За вторую принялась — ничего не берет. Никуда не выходила, на звонки не отвечала. Допила все бутылки», — поделилась Абдалова.

Супруги не живут вместе уже более 40 лет, но женщина призналась, что до сих пор любит Льва Лещенко. Сам же певец нашел счастье в новом браке с Ириной Лещенко.

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