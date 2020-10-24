🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

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Сегодня, 24 октября, растущая Луна находится в знаке Водолея. День может оказаться сложным для любого рода взаимодействия с людьми. В то же время день будет удачен путешествий и поездок за город.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 октября, растущая Луна находится в знаке Водолея. Сегодня астрологи рекомендуют представителям многих знаков зодиака сменить локацию. Это может быть поездка за город, а также начало реального путешествия. Однако стоит быть внимательными с окружающими. Возможны конфликты и недопонимания.

♈ Овен

Какое замечательное чувство быть в нужном месте в нужное время, не так ли, Овны? Дело, в которое вы вкладываетесь, приносит успех, признание и силу, а также финансовую стабильность, что когда-то была недостижимой мечтой. Найдите способ сбалансировать свою творческую и предпринимательскую сторону.

Космический совет: найдите баланс!

♉ Телец

Период вынашивания плода так же важен, как и процесс рождения. Вы посадили семя в благотворную почву. Любите его так, как это сделала бы мать. Если есть что-то, чему этот этап жизни учит вас, так это то, что терпение определенно является добродетелью. Найдите минутку, чтобы поразмышлять о своем прошлом. Это даст вам более глубокое понимание того, что сработало, а что нет.

Космический совет: наберитесь терпения!

♊ Близнецы

Потерпели неудачу несколько раз? Потеряли деньги в результате неудачного вложения? Не позволяйте этому потерять веру в свой потенциал, Близнецы! Сегодня вам предстоит бросить вызов, всем старым убеждениям, которые тянут вас назад и отравляют жизнь. Имейте в виду, что есть тонкая грань между смелостью и безрассудством.

Космический совет: помните, что не совершает ошибок тот, кто ничего не делает!

♋ Рак

Раки, вы мечтаете разбогатеть? Не торопитесь, удача уже на пути к вам. Но, чтобы «схватить ее за хвост», необходимо приложить некоторые усилия. Во-первых, поразмышляйте, соответствует ли ваш проект выбранным целям. Во-вторых, будет ли достигнутая цель полезна вам в долгосрочной перспективе. Вывод, к которому вы придете, поможет сделать правильный выбор.

Космический совет: сосредоточьтесь на позитивных моментах!

♌ Лев

То, что вы ищете, ищет вас, Львы. Но вот вопрос: что вы делаете, чтобы найти это? Действовать себе во благо — это цела философия, которую стоит применить ко всем сферам вашей жизни. Это может быть работа над проектом мечты, смена работы или перемещение за более удобный стол в офисе, да что угодно! Активная работа над достижением того, чего вам хочется — ключ к вашему росту.

Космический совет: работайте над достижением цели!

♍ Дева

В чем смысл вашей жизни, Девы? Что в ней имеет по-настоящему большое значение? Похоже, к вам вот-вот нагрянет полномасштабный экзистенциальный кризис. Когда материальный мир начинает казаться тусклым, отступайте в свою «нору». Помедитируйте и проведите время наедине с собой — это поможет вам найти ответы на вопросы, которые лишают вас покоя.

Космический совет: найдите время побыть наедине с собой.

♎ Весы

Всегда найдется кто-то, кто будет успешнее вас, кто зарабатывает больше денег, у кого больше подписчиков в Instagram. Легко позволить зависти одолеть вас и заставить сомневаться в себе. Вот только ваш путь отличается от пути всех этих «более успешных» людей. Само понятие успеха весьма субъективно, Весы! Не сравнивайте свои достижения с достижениями других.

Космический совет: избавьтесь от зависти!

♏ Скорпион

Знаете, что говорит современное поколение, Скорпионы? Живем один раз. Живите полностью. Вы ведь не хотите жалеть о том, что ваша жизнь оказалась просто ожиданием между рождением и смертью? Создайте список того, что давно мечтали, но не решались делать, и в ближайшее время посвятите себя вычеркиванию пунктов одного за другим. Мечтаете о том, что не можете выполнить что-то прямо здесь и сейчас? Рассмотрите менее масштабные желания, а эти ненадолго отложите.

Космический совет: живите здесь и сейчас!

♐ Стрелец

Нет — это нет, а да — это да. И одно нельзя превратить в другое или предположить, что нет — это завуалированное да. Когда вы начнете так относиться к своим чувствам — никто не сможет манипулировать вами. Принимайте свои решения и твердо придерживайтесь их. Вы уже знаете, что подходит именно вам, и это путь, по которому вам нужно идти. Голова должна брать контроль над сердцем.

Космический совет: не позволяйте другим манипулировать вашими желаниями.

♑ Козерог

Не позволяйте вашим внутренним демонам сбить вас с толку, Козероги. Вы уже многое прошли, справитесь и на этот раз. Если вы чувствуете, что жизнь пошла под откос, постарайтесь расслабиться. Сделайте глубокий вдох, выдох и вспомните, за что вас ценят окружающие. Вы неповторимы! Вы дарите людям вдохновение, и один из тех, кому вы сумели подарить веру в мечту, уже скоро появится под вашими окнами с шикарным букетом роз. Встречайте рыцаря!

Космический совет: пусть все идет своим чередом.

♒ Водолей

Водолеи, не позволяйте прошлому вмешиваться в вашу жизнь. Этот день будет одним из лучших на этой неделе, если вы сумеете правильно расставить приоритеты. Никаких грустных фильмов и воспоминаний. Хватит цепляться за то, чего уже не вернуть. Засучите рукава, и в бой! Вас ждет масса неожиданных сюрпризов, а, возможно, даже судьбоносная встреча. Дайте шанс тому, кто мечтает завоевать ваше сердце. Вдруг он правда заслуживает вашего внимания?

Космический совет: оглянитесь вокруг.

♊ Рыбы

Рыбы, вы стоите на перепутье. Скорее всего, вас сейчас терзают вопросы: куда идти и что делать. Но не стоит бояться неопределенности. Ваша судьба только в ваших руках. Пришло время совершить выбор? Так сделайте его! Не переживайте, Вселенная на вашей стороне. Внимательно прислушивайтесь к знакам судьбы — они подскажут, как поступить лучше. И, в конце концов, советы друзей никто не отменял. Мучаетесь в раздумьях? Бегом к друзьям, они смогут трезво взглянуть на вещи.

Космический совет: настало время внести определенность в жизнь.

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