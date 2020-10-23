🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

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Сегодня, 23 октября, растущая Луна находится в знаке Козерога. Это подходящий день для восстановления сил. Некоторым знакам стоит побыть наедине с собой, а кому-то, напротив, поискать компанию.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 октября, растущая Луна находится в знаке Козерога. Это подходящий день для восстановления сил. Некоторым знакам стоит побыть наедине с собой, а кому-то, напротив, поискать компанию.

♈ Овен

Работа вышла на первый план, и вам кажется, что на отдых и общение с друзьями нет больше времени. Но это не так, Овен! Попробуйте иначе подойти к этому вопросу: что если вовлечь в процесс единомышленников? Вместе вы сможете не только решать рабочие задачи, но и проводить время вне офиса. Вас могут вдохновить коллеги и даже те, от кого вы этого не ждете.

Космический совет: попробуйте вовлечь единомышленников в работу.

♉ Телец

Вы слишком много времени отдаете другим, играя по их правилам. Вам это надоело, и пора восстановить связь с вашим «я». Не испытывайте чувство вины, заявляя о себе и своих желаниях. Гармония с собой принесет вам пользу в общении с окружающими.

Космический совет: хватит играть по чужим правилам.

♊ Близнецы

Вы очень неравнодушны и приходите на помощь любому, кто попросит. Но всегда ли это хорошо для вас? Вас расстраивает, если ваши действия не идут кому-то впрок. Не стоит геройствовать и мчаться на край света по любому зову. Подумайте о себе. К тому же, судьба, как известно, неглупа, и все равно поможет тому, кто нуждается.

Космический совет: хватит играть в спасителя мира.

♋ Рак

Вы страдаете от токсичной дружбы. Задумайтесь, как часто вам приходят на помощь, и как часто просят о чем-то вас. Если в этом нет баланса, стоит задуматься, а нужны ли такие отношения вообще. Не позволяйте себя использовать.

Космический совет: время избавляться от токсичной дружбы.

♌ Лев

Вам часто в последнее время хотелось побыть одному. Не стоило стесняться этого желания и в угоду близкому вам человеку отказывать себе в необходимом одиночестве. Сегодня ветер переменится, и вы проведете время вдвоем, причем с удовольствием для обоих. Но не забывайте — дальнейшее благополучие в отношениях зависит от вашего внутреннего равновесия. Уделяйте время себе, поверьте — вас в этом поймут и поддержат.

Космический совет: не забывайте о себе в угоду любимому человеку.

♍ Дева

Время прояснить свой взгляд и следить за знаками, которые посылает вам судьба. Вы — чуткий человек, и сегодня будет не лишним прислушаться к интуиции. Вас поддержат в любом вашем стремлении, стоит лишь пожелать. Следуйте за своим сердцем, и не ошибетесь. Выше нос, Дева!

Космический совет: следите за знаками судьбы.

♎ Весы

Вас преследует усталость. Но ни релакс, ни общение с друзьями не помогают восстановить силы. Обратитесь к силе природы. Небольшая прогулка на свежем воздухе, особенно в парке или по берегу реки, пойдет вам на пользу. Забудьте на время о том, что вы — типичный горожанин.

Космический совет: обратитесь к силе природы.

♏ Скорпион

Вы чувствуете себя на подъеме, готовы свернуть горы. И это подходящее время для рывка вперед. Осуществите давнюю мечту или просто начните дело, к которому давно искали подход. Вдохновение вам поможет!

Космический совет: время начать игру.

♐ Стрелец

Вас тянет на покупки с непреодолимой силой. Вам кажется, что все эти вещи вас порадуют и принесут пользу. Подойдите к выбору осторожнее. Задумайтесь, не идете ли вы на поводу у сиюминутного «хочу». Если вовремя притормозить, сэкономите кучу денег и эмоций от последующего разочарования.

Космический совет: не будьте шопоголиком.

♑ Козерог

Кто-то задел вашу гордость. Вам кажется, что теперь вы не поняты всем миром. Оглянитесь, Козерог! Один человек — не весь мир. И почему вы позволяете чужому резкому слову так влиять на ваше настроение? Успокоиться и отпустить обиду поможет разговор с близким человеком.

Космический совет: вам нужен разговор по душам.

♒ Водолей

Не стоит корить себя за безделие. В последние дни мы много работали, позвольте себе выдохнуть и просто насладиться этим днем. Ваши дела подождут, и после отдыха появятся силы их вершить дальше. Сейчас любое телодвижение будет напрасным. Иногда прокрастинация чрезвычайно полезна!

Космический совет: позвольте себе побыть великим прокрастинатором.

♊ Рыбы

Молчание — золото. Но вы им, похоже, злоупотребили. У вас накопилось столько рассказов, что вас просто распирает от желания ими поделиться. Сегодня вы найдете благодарные уши. Позвольте себе расслабиться и поболтать по душам.

Космический совет: пора нарушить обет молчания.

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