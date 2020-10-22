Мировые СМИ оценили речь Путина на заседании международного клуба «Валдай»

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Президент России коснулся ряда тем, которые волнуют международное сообщество.

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 22 октября, выступил на заседании международного клуба «Валдай». Из-за пандемии коронавируса речь российского лидера транслировалась по видеосвязи. В ней он затронул многие актуальные темы, волнующие мировое сообщество — течение и последствия пандемии COVID-19, ряд международных конфликтов, отношения России и США, договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), экологию, кибербезопасность и многие другие. Слова политика уже нашли отклик в зарубежных СМИ. 5-tv.ru решил собрать самые интересные реакции на речь президента.

Американское агентство Bloomberg обратило внимание на взгляд Путина на проблему заключения нового соглашения с США по контролю над вооружениями. В статье отмечается, что российский лидер выразил готовность пойти на некоторые уступки Вашингтону.

«Президент России Владимир Путин призвал своего американского коллегу Дональда Трампа согласиться с его предложением о продлении на один год нового договора о контроле над вооружениями, поскольку переговоры вступают в жизненно важную фазу менее чем за две недели до президентских выборов в США. Путин сказал, что Россия готова включить свое гиперзвуковое ядерное оружие нового поколения в следующую версию договора», — говорится в материале.

Наряду с этим американские журналисты напоминают, что позиции России и США по поводу договора СНВ имеют ряд существенных различий, что дает мало надежд на приход к единому мнению.

Агентство Reuters в Великобритании посчитало интересными замечания российского политика о роли РФ и США в глобальной политике. Слова Путина о том, что времена изменяются, и две державы уже не могут решать мировые вопросы вдвоем, не оставили равнодушными британских коллег.

«Путин предположил, что роль Соединенных Штатов снизилась вместе с ролью Великобритании и Франции, а Пекин и Берлин — с точки зрения политического и экономического веса — стремятся к статусу сверхдержав. Если Вашингтон не был готов обсуждать глобальные проблемы с Москвой, Россия была бы готова к этому обсуждению с другими странами, сказал Путин», — цитирует президента РФ агентство.

Другая важная тема, волнующая сейчас все мировое сообщество, привлекла внимание журналистов в Ливане: конфликт в Нагорном Карабахе, не утихающий с конца сентября. Французская газета в ближневосточной республике L'Orient-Le Jour отметила, какие цифры привел Путин, говоря о ситуации в Карабахе. Число жертв и пострадавших потрясло воображение ливанцев, которые утверждают, что в мире очень скупо освещается этот конфликт.

«Число погибших с момента возобновления боевых действий в конце сентября приближается к пяти тысячам, заявил в четверг президент России Владимир Путин. „По нашей информации, число погибших с обеих сторон достигает около двух тысяч, а это означает, что общее число приближается к пяти тысячам убитых“, — сказал он, выступая в прямом эфире», — отмечает издание.

Позиция России по этому же вопросу заинтересовала прессу в Турции. Газета Manifesto подметила, что Путин подчеркнул нейтралитет, который держит Москва, наблюдая за ситуацией в Карабахе.

«Отвечая на вопрос о ситуации в Нагорном Карабахе, Путин заявил, что Россия находится на равном расстоянии от Азербайджана и Армении», — говорится в статье.

Также турецкие журналисты обратили внимание, что Путин заявил, что Россия остается страной, которая больше всех в регионе хочет скорейшего восстановления мира в зоне конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, как Владимир Путин оценил влияние коронавируса на международное сообщество.