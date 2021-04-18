Шокирующие факты о звездах, которые они рассказали сами

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Какую тайну скрыли от Джека Николсона его родственники и как обманывал продюсеров Хью Грант?

Многие знаменитости не стремятся рассказывать о себе и скрывают подробности своей биографии. Но даже в «идеальном мире» у лиц с обложек есть темные пятна. Кто из голливудских звезд поделился с миром забавными, неожиданными или даже шокирующими фактами из жизни, рассказывает 5-tv.ru

Сестра Джека Николсона — его мать

Global Look Press / Armando Gallo

Джек Николсон узнал о тайне, которую хранила его семья, от журналиста Time. Тот рассказал ему о результатах расследования в 1974 году. Танцовщица Джун Николсон родила сына в 18 лет. Она не хотела, чтобы об этом узнали, и поэтому роль родителей взяли на себя бабушка и дедушка Джека. Они всю жизнь называли себя родителями актера. Биологическую мать Джек Николсон считал своей сестрой.

Когда журналист рассказал об этом Джеку Николсону, актер долго не мог поверить в это. Его мать и бабушка уже были мертвы, поэтому актер не мог спросить их, правда ли Джун выносила и родила его в 1937-м. Позже названная сестра Джека Лорейн, которая на самом деле приходилась актеру тетей, подтвердила информацию. Спустя несколько лет актер и сам смог рассказать об этой истории миру. Николсон не держит на родственников зла, а чувствует признательность. По его мнению, такая сплоченность мамы и бабушки, а также их способность хранить тайну, встречаются редко.

Мать Шарлиз Терон убила ее отца

Шарлиз Терон с матерью Гердой. Фото: Global Look Press / Li Ying

Детство Шарлиз Терон провела на ферме в Южной Африке. В интервью Шарлиз Терон часто спрашивали, помнит ли она отца. Актриса долгое время рассказывала, что отец погиб в автокатастрофе. Но в 2019-м звезда Голливуда решилась обнародовать настоящую причину смерти родителя. Она рассказала, что у ее отца были проблемы с алкоголем. В 15 лет Шарлиз стала свидетельницей одного из приступов отца. Тогда он три раза выстрелил из ружья в дверь комнаты, где девочка находилась с мамой Гердой — по счастливой случайности, будущая актриса не пострадала. В попытке защитить себя и ребенка, мать Шарлиз Терон выстрелила в мужчину. Полиция сочла поступок Герды самообороной и не выдвинула обвинение. Спустя 28 лет Шарлиз Терон решилась рассказать о произошедшем. По ее мнению, о насилии в семье стоит говорить — ведь так жертвы насилия понимают, что они не одни и чувствуют поддержку.

Настоящая причина, почему Морган Фримен носит необычные серьги

Global Look Press / Image Press Agency

Актер Морган Фримен даже в преклонном возрасте не изменяет стилю, которого начал придерживаться еще в молодости. В основном звезда фильмов «Темный рыцарь» и «Пока не сыграл в ящик» носит костюмы базовых оттенков, бейсболки и солнцезащитные очки разных брендов. Недоумение поклонников вызывают серьги в ушах актера — нередко они украшены драгоценными камнями. Поэтому во множестве интервью Моргану Фримену задают один и тот же вопрос: зачем он постоянно носит серьги? Однажды актер раскрыл секрет. Он носит серьги по той же причине, что и моряки в прошлые века. По легенде, те вставляли ювелирные украшения в уши, чтобы в случае смерти владельца товарищи могли заплатить за гроб умершему. Это было несложно, так как драгоценные серьги принимали в качестве оплаты в любой стране. По словам Моргана Фримена, каждая пара его серег стоит достаточно, чтобы оплатить гроб в незнакомом месте. Шутка или нет, никто так и не понял.

Хью Грант несколько лет обманывал продюсеров, притворяясь собственным агентом

Global Look Press / Mark Makela

Британский актер Хью Грант не хотел тратить деньги на содержание агентов, которые по тем или иным причинам ему не нравились. Актер придумал, как выйти из положения. Звезда фильма «Дневник Бриджит Джонс» представлялся агентом актера Хью Гранта в сообщениях по электронной почте и отвечал на предложения об участии в проекте от имени несуществующего человека. Однажды Хью чуть не прокололся: ему пришлось ответить на телефонный звонок и разговаривать с потенциальным клиентом голосом пожилой дамы. Актер признается, что вышло неубедительно. Хью «работал» на себя четыре года.

Его раскрыли, когда он написал сообщение, будучи в нетрезвом состоянии. «Хью прочитал сценарий, ему понравилось. Он хотел бы назначить встречу. С наилучшими пожеланиями, Хью», — написал актер. Сейчас Грант вспоминает об этом с улыбкой, а вот с агентами у актера отношения до сих пор натянутые. Однажды он уволил помощника из-за того, что увидел его голым. По его словам, сотрудник попросил помыться в номере Хью, потому что душ в его номере сломался. Грант забыл об этом и зашел в душ в самый неподходящий момент. После увиденного Хью решил прекратить работу с агентом. Об этом он рассказал на шоу Грэма Нортона.

Мать Лейтон Мистер родила ее, когда отбывала тюремный срок

Лейтон Мистер в сериале «Сплетница». Фото: Global Look Press / PLANET PHOTOS

Звезда сериала «Сплетница» Лейтон Мистер рассказывала, что ее родители были наркоторговцами. Мать актрисы, Констанцию Мистер, осудили на десять лет за контрабанду запрещенных веществ. Во время схваток женщину доставили в больницу Техаса, где она родила будущую актрису. Лейтон несколько месяцев жила с матерью в специальном учреждении для недавно родивших осужденных женщин. После этого ребенка отправили к бабушке, которая воспитывала девочку полтора года. После выхода матери из тюрьмы Лейтон Мистер стала жить с ней.

По словам актрисы, многие пророчили ей такую же судьбу, как и ее матери, но с юных лет Мистер занималась актерским мастерством. Она сыграла в нескольких сериалах и стала популярной благодаря роли высокомерной красавицы Блэр Уолдорф, мечтающей построить карьеру мечты. Актриса называет себя «хорошей девочкой» — сейчас она воспитывает двоих детей в браке с актером Адамом Броди.

50 Cent убегал от полиции в платье бабушки

Global Look Press / Nancy Kaszerman

Рэпер Кертис Джексон, широко известный как 50 Cent, вел «гангстерский» образ жизни. Он попадал в перестрелки, нажил множество врагов и даже «воевал» с офицером полиции. В одном из интервью Кертис рассказал, что однажды выдавал себя за пожилую женщину. В Бриктауне он сбежал от полиции, которая ошибочно приняла его за убийцу двух девушек из-за похожего мотоцикла. Его преследовал патруль, вертолет и люди с собаками. Чтобы не попасться копам, Джексону пришлось надеть платье и парик бабушки — в таком виде 50 Cent уехал с места преступления на мотоцикле. Когда Кертис понял, что погоня прекратилась, он сел в такси и доехал до ближайшего кинотеатра. Он не мог вернуться домой, потому что вокруг его дома собрались полицейские. Настоящего убийцу поймали на следующий день, но Кертис Джексон вспоминает о забавном случае до сих пор и иногда рассказывает в интервью, что тогда ему было очень страшно.