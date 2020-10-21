Умер протоиерей Димитрий Смирнов

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Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства скончался на 70-м году жизни.

Протоиерей Димитрий Смирнов ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василия Рулинского в Telegram.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», — написал Рулинский.

Дмитрий Смирнов был почетным председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Почти месяц назад, 29 сентября, появлялась информация о том, что протоиерея госпитализировали в реанимацию. Тогда источник из близкого окружения Смирнова отмечал, что у него наблюдались все признаки новой коронавирусной инфекции, поэтому близкие решили не рисковать и обратились за медицинской помощью. Осмотрев больного, врачи заявили о необходимости госпитализации.

К слову, в середине сентября с подозрением на инфицирование коронавирусом в больницу также были доставлены еще несколько известных московских православных клириков: протоиереи Николай Кречетов, Александр Шаргунов и Владислав Свешников.