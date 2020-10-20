Увела из семьи и отреклась от сына. Раскрыты тайны директора Владимира Конкина

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Елену Переслени давно называют женой актера.

Директора Владимира Конкина Елену Переслени связывают не только дружеские и рабочие отношения со знаменитым актером. Об этом поговаривали давно, однако теперь вскрылась неприятная правда о звездной семье. В эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» зачитали SMS, поступившее в редакцию, в котором подруга покойной жены актера Аллы — Елена Игошина, рассказала о тайне Переслени. По ее словам, директор артиста могла даже стать причиной гибели его жены.

«Елена хитрым способом под видом подруги влезла в чужую семью. Аллочка молилась, боролась за семью как могла. А потом впала в многолетнюю депрессию и только молилась, чтобы ее бог забрал. Там все очень неблаговидно для Владимира Алексеевича, поэтому все вынуждены скрывать», — говорится в сообщении.

Кроме того, о вмешательстве Переслени в жизнь семьи рассказала внучка Конкина, Дарья. Девушка призналась, что в детстве не совсем понимала роль Елены в их доме, но чувствовала ее посягательства на дедушку.

«У меня была прекрасная крепкая семья. Мы прекрасно проводили время. Но потом как-то все начало разваливаться. Появилась Елена. Она почему-то все время расписывалась на наших детских открытках. Именно чувствовалось, что появилась какая-то женщина…» — рассказала Дарья.

Игошина, подруга покойной жены актера, также раскрыла, что Елена Переслени скрывает единственного сына от общественности. По ее словам, мальчик родился слепым, и она отказалась от него. Малыша воспитал отец-итальянец, и когда юноша стал известным музыкантом, Переслени стала иногда с ним общаться.

Также часть из окружения Владимира Конкина подозревает, что Елена Переслени могла иметь косвенное отношение и к гибели дочери актера. Якобы женщина с пренебрежением относилась к Софии Конкиной, которая могла помешать отношениям отца. Проблемы в семье могли довести девушку до самоубийства.

Дочь актера Владимира Конкина погибла в результате утопления в бассейне московского фитнес-клуба 24 сентября. Родные девушки утверждают, что захлебнуться она не могла, поскольку отлично плавала. Отец погибшей составил обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором потребовал переквалифицировать уголовное дело о смерти своей дочери на убийство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и почему хотел выкрасть дочь покойной Конкиной.