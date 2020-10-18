«Она беременна»: экстрасенс поведала о новом браке актера Виктора Логинова

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Ясновидящая Арина Ласка предрекла союзу молодой актрисы и звезды сериала «Счастлива вместе» печальный конец.

Новый брак Виктора Логинова продлится недолго. К такому выводу пришла экстрасенс Арина Ласка. Как писал 5-tv.ru, звезда сериала «Счастливы вместе» женился в четвертый раз. Его избранницей стала актриса Мария Гуськова. Новая супруга моложе знаменитости на 24 года. Актер и телеведущий, похоже, находится на седьмом небе от счастья. Однако это ощущение пройдет, и за ним последует печальный финал.

«Скорее всего, их брак по „залету“, и она беременна на раннем сроке. Для Виктора отношения с женщинами — это игра. Мы в очередной раз видим спектакль, который направлен на получение вдохновения, энергии, которая будет их поддерживать, но недолго. Этот брак просуществует полтора-два, максимум три года», — констатировала ясновидящая.

По словам Ласки, Виктор не из тех мужчин, кто задерживаются с одной дамой сердца. Ему интересен начальный период романа, полный романтики и приключений. Рано или поздно актер минует этот этап и задумывается о поиске новой избранницы. Как уверяет экстрасенс, в прошлых жизнях Логинов был художником, поэтом — словом, творческой личностью. Ему свойственна пылкость и тяга к иллюзиям. Оттого все его отношения недолговечны, включая нынешние.

«Они (Виктор и Мария — Прим.ред.) будто вошли в вагончик. Проедут по местности, минуют несколько тоннелей, когда будет темно, позже сойдут на станции и разойдутся по своим сторонам. У обоих партнеров будут еще отношения», — заключила Ласка.

Ранее 5-tv.ru писал, что экстрасенс Арина Ласка рассказала о новом браке Михаила Шуфутинского.