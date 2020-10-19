🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня, 19 октября, растущая Луна в Стрельце сулит представителям многих знаков зодиака успех в серьезных делах. Любые юридические вопросы будут решаться легко и без проблем.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 октября, когда растущая Луна находится в знаке Стрельца, представителям многих знаков зодиака повезет в серьезных делах, включая сделки и переговоры. Любые начинания с большой долей вероятности увенчаются успехом. День удачный для проведения переговоров, однако стоит остерегаться резких высказываний.

♈ Овен

Сегодняшний день для Овнов окажется невероятно продуктивным. Представители этого знака получат шанс проявить свои таланты в обществе. Вас ожидают новые интересные знакомства, заманчивые предложения по работе и возможность оказаться в нужное время в нужном месте. Если же случатся неприятности, не стоит опускать руки. Продолжайте делать задуманное. Удача вам улыбнется!

Космический совет: доводите дела до конца во что бы то ни стало.

♉ Телец

Наверняка вы уже привыкли ко всему хорошему, что происходит в вашей жизни, в таком случае вы рискуете потеряться в не столь приветливом будущем. Звезды призывают вас не давать слабину, чтобы быть во всеоружии при возникновении препятствий. Обратите внимание на то, что вам необходимо научиться распределять время так, чтобы его хватало и на личную жизнь и на работу. Кстати, звезды предсказывают вам появление новых увлечений: не только в контексте личных отношений, но и хобби.

Космический совет: научитесь распоряжаться своим временем.

♊ Близнецы

Близнецы, сегодня вам будет лучше сконцентрироваться на работе, делах и достижениях. Это поможет отвлечься от сложностей в личной жизни. При этом наверняка будет сложно избежать ссор и разногласий с противоположным полом. Могут даже возникнуть мысли, что со всеми окружающими что-то не так. Вселенная предупреждает: постарайтесь не сделать это своим убеждением. Даже если в этот раз что-то не сложится, жизнь на этом не заканчивается!

Космический совет: смотрите на мир позитивно, Близнецы!

♋ Рак

Раки, сегодняшний день обещает быть хорошим: вы почувствуете приток жизненных сил и внутреннюю уверенность. Вас охватит ощущение собственной собранности и контроля над своей жизнью, и самое главное ощущение особой эмоциональной глубины. Используйте свои силы на благое дело, результат удивит вас!

Космический совет: поверьте в себя и свои силы!

♌ Лев

Сегодняшний день принесет вам осознание вашего почетного и заслуженного места в жизни. Звезды говорят — пришло время покинуть комнату, наполненную неуверенностью в себе, нетерпеливостью и импульсивностью. Сегодня вы также ощутите особенно внимание со стороны противоположного пола. Однако не исключено, что вам достанется от вашей второй половинки, которая расскажет, что не удовлетворена вашими отношениями.

Космический совет: наберитесь терпения.

♍ Дева

Девы, есть то, что действительно важно, и то, что не заслуживает вашего внимания. Научитесь, разделять эти вещи. Будьте человеком, который действует, а не ищет оправдания. Не забывайте благодарить окружающих, будьте чуткими к чужим проблемам и заботам. Вы сами не заметите, как все, что вы делаете — вернется вам вдвойне.

Космический совет: кто не хочет, тот ищет причины; а кто хочет, тот ищет возможности.

♎ Весы

Мы живем в мире, который постоянно меняется. И то, что мы получаем извне, лишь ответ на то, что мы отдаем. Весы, если будете рассматривать свою жизнь как борьбу, это принесет лишь боль и страдания. А ведь вы заслуживаете лучшего. Поверьте в себя, в свои силы и станете магнитом для любви, процветания и изобилия.

Космический совет: оставьте сомнения и сделайте шаг в мир гармонии.

♏ Скорпион

Скорпионы, у вас есть два варианта: жить в страхе или радоваться каждому дню. Бывают дни, когда все выглядит идеально, но ваша паранойя не дает вам расслабиться и наслаждаться жизнью. Попытайтесь вспомнить, как чувствовали себя, когда находились в гармонии, любви и спокойствии. Гораздо лучше, не правда ли? Все в ваших руках! Возьмите себя в руки и живите здесь и сейчас.

Космический совет: прекратите переживать понапрасну, наслаждайтесь каждым днем.

♐ Стрелец

Стрельцы, сегодня ваш разум, вероятно, будет проигрывать старую запись снова и снова. Если бы люди уделяли больше внимания заботе об окружающих и самих себе, чем гонке за материальным, человечество бы ждал успех. Прислушайтесь к своему внутреннему «я» и отделитесь от «земного». Постарайтесь стать наблюдателем и обратите внимание на свои эмоции. Путь медитации и осознанности поможет вам вернуться на духовный уровень.

Космический совет: доверьтесь внутреннему голосу.

♑ Козерог

Некоторое время вы не обращали внимания на знаки, Козероги. Если вы позволили кому-то нарушить ваши границы или воспользоваться вашей доброй волей, здесь вы не правы. Разрежьте негативные узы, связывающие вас, и займите позицию, не позволяющую людям вас использовать. Не закрывайте глаза на сигналы, посылаемые Вселенной для налаживания обстановки на личном фронте. И самое главное, не позволяйте никому называть вас параноиком за то, что вы доверяете своим ощущениям.

Космический совет: научитесь жить для себя.

♒ Водолей

Водолеи, сегодня вам предстоит пройти путь от тьмы к свету. Звезды считают, что в последнее время вам действительно было непросто. Но теперь все изменится — наступает белая полоса. Чтобы помочь светлому периоду жизни прийти, сосредоточьтесь на всем хорошем в вашей жизни. То, о чем вы давно мечтали и молились, примет осязаемую форму.

Космический совет: приготовьтесь стать счастливыми.

♊ Рыбы

Благословение сегодня льется на вас мощным потоком, Рыбы. Впрочем, можно обойтись и без дополнительной тары. Главное для вас сегодня — чувство благодарности. Говорите судьбе и миру «спасибо» за все хорошее, что с вами сегодня происходит, потому что происходящее лучше всего будет описываться словами «радость» и «изобилие».

Космический совет: настройтесь на позитив и скажите Вселенной «спасибо».

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 октября.