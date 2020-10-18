🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня, 18 октября, растущая Луна в Скорпионе советует взяться за новые проекты и задуматься о важных для своей жизни вещах.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 октября, представители всех знаков зодиака заметят особую энергичность и готовность решать самые сложные задачи. Более того, принятые в этот день решения будут абсолютно правильными. А окружающий негатив помогут забыть активные спортивные упражнения.

♈ Овен

Овны, наступил этап мощного внутреннего просветления. Вы поймете, что все было сделано не зря на пути к тому, кто вы есть. В отношениях же главенствует любовь, а не конфликты. Научитесь ставить чувства на первое место и не провоцируйте себя и любимого на ссору.

Космический совет: прислушайтесь к голосу своего разума.

♉ Телец

Тельцы, на фоне дуэта ретроградных Меркурия и Марса вас будут окружать конфликты. Постарайтесь не принимать в них участие, не провоцируйте других и не поддавайтесь на чужие подначки. Если кто-то неправ, это не значит, что ваша точка зрения лучше или правильнее. Больше слушайте, меньше говорите.

Космический совет: вместо открытого противостояния выбирайте попытку найти компромисс с другими.

♊ Близнецы

Близнецы, в отличие от других знаков, сейчас вы можете попробовать что-то совершенно новое, рискнуть, играть по-крупному. Осторожничать можно и потом, а шанс добиться успеха выпадает не так часто. Но не изменяйте самим себе.

Космический совет: не забывайте о своих корнях.

♋ Рак

Раки, вам стоит перевернуть эту страницу своей жизни и начать что-то новое. Попробуйте забыть о прошлом и отпустить обиды. Если сейчас вам встретится новая любовь, будьте внимательнее. Возможно, этот человек только говорит красивые слова, а на деле его чувства могут оказаться не столь глубоки.

Космический совет: раскройте свой скрытый потенциал.

♌ Лев

Львы, за последние месяцы у вас наверняка накопились дела и планы, которые вы не выполнили. Оцените, почему так произошло? Почему вам не хочется менять что-то и напрягаться ради результата, даже если придется немного замарать руки грязной работой.

Космический совет: выйдите из своей зоны комфорта.

♍ Дева

Девы, зарабатывать деньги вы уже научились, а вот заставить их работать на себя? Пришло время подумать о выгодных инвестициях, научиться копить и правильно распределять бюджет. В будущем вы скажете себе спасибо за это.

Космический совет: пора учиться грамотному инвестированию.

♎ Весы

Весы, вам хочется вести богатую и обеспеченную жизнь, и это понятно. А есть ли у вас опасение, что богатство и любовь несовместимы? Если вы боитесь этого, то первый шаг в решении проблемы — ее признание. Перестаньте переживать и просто откройте свое сердце любви. Но помните, что вы достойны самого лучшего избранника.

Космический совет: определитесь, чего вы хотите от жизни.

♏ Скорпион

Скорпионы, отвлекитесь немного от материального и подумайте о духовной стороне жизни. Внутреннее просветление поможет открыть новые стороны своего характера и перестать переживать о деньгах. Поначалу будет непросто, но любое усилие требует времени.

Космический совет: переключите свое сознание с материального на духовное.

♐ Стрелец

Стрельцы, самое время отвлечься от дел насущных и сосредоточиться на любовной жизни. У вас есть отличный шанс найти нового сексуального партнера или хотя бы пару на ближайшую ночь. Не подстраивайтесь под чужие вкусы, демонстрируйте свою уникальность, обязательно найдется тот, кто перед вами не устоит.

Космический совет: следуйте страстной стороне своей натуры.

♑ Козерог

Козероги, вы вдохновляете людей вокруг, особенно коллег и подчиненных. Если вам так не кажется, то просто поверьте, что это так. Но нельзя все время думать только об общих интересах — вспомните о своих увлечениях, целях, надеждах. Пора уделить внимание и им.

Космический совет: ваши личные цели требуют внимания.

♒ Водолей

Водолеи, ретроградность планет заставляет вас вспоминать прежних друзей и потерянные связи? Переборите себя и первым попробуйте наладить отношения. Быть может, от вас только этого и ждали. Самое время пообщаться с родственниками, кузенами и старыми приятелями. Даже если у вас были проблема — отпустите их. Прощение, понимание и готовность быть им другом окупится.

Космический совет: напомните о себе старым друзьям.

♊ Рыбы

Рыбы, вы уже давно слышали «звоночки», но предпочитали оправдывать недостойных людей в своем окружении. Зачем вам быть рядом с теми, кто вас не уважает? И не надо всегда быть всепрощающими — если человек не уважает вас в должной степени, зачем вам это терпеть?

Космический совет: вспомните, кто вы и чего стоите.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 октября.