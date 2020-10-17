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Мастер судьбы Арина Ласка назвала три основных фактора, говорящих о родовом проклятии.

Экстрасенс и мастер судьбы Арина Ласка рассказала 5-tv.ru, как понять, что на тебе лежит родовое проклятие и как избежать фатальных последствий такого колдовства. В интервью Ласка назвала три основных направления в жизни человека — если в них есть серьезные проблемы и преследующие неудачи, возможно, речь идет о вмешательстве темных сил.

Любовные отношения

Как отмечает экстрасенс, романтические отношения у подверженных недоброму завету людей могут складываться легко и благополучно. Не исключено счастье в личной жизни и создание семьи, рождение детей, но сила проклятия не позволит испытывать радость долго. Рано или поздно настанет критический момент, когда у любви появятся препятствия.

«Агрессивное поле, полевое образование, начинает создавать атмосферу боли, страданий, агрессий, непринятия, отторжения. Как у магнита есть стягивающая сторона, так же может идти отторгающий фактор. И как женщина-носитель, так и мужчина-носитель — они не могут с этим справиться, с этим справиться очень сложно», — считает Ласка.

Помочь избежать расставания поможет понимание и осознанность. Зная, что дело не в чувствах и недостатках партнера, а в чужом влиянии, человек сможет увидеть путь исцеления отношений.

Самореализация

Второй аспект, на который влияет родовое проклятие — отношения с миром. Сюда входит работа, дружба, удача в карьере, успехи в творческих начинаниях. Если человек подвержен воздействию темных чар, ему трудно быть честным с самим собой, у него низкая самооценка и съедающее изо дня в день чувство вины за принятые решения. Проклятие создает ощущение предательства самого себя в каждом шаге, а общение с другими только подтвердит неприятное впечатление от жизни.

«Эти энергии искажающие, негативные — депрессия, апатия, нежелание, опустошение, отсутствие сил, и пошло-поехало вниз, вниз, вниз… В 8-9 поколении, как правило, программа может работать по определенной, скажем, кривой, когда она не активна на протяжении жизни… Когда не активна программа, все замечательно складывается, и вроде жизнь налаживается, а когда она активна, то тогда все идет вразнобой, в хаос и, соответственно, программа влияет на ход событий, на ход судьбы», — уверена экстрасенс.

Побороть эти неудачи вы можете только осознав себя достойной частью мира и приняв свою важность для него. Постарайтесь понять, что все на свете циклично, но вы сами решаете, в какой фазе пребывать — на темной быть стороне, или на светлой. Вместе со специалистом вы сможете понять, почему вас преследует неудовлетворенность общением с миром.

Здоровье

Родовое проклятие может обрушиться на человека в виде проблем со здоровьем. Появляющиеся без видимых причин заболевания, которые вводят в ступор врачей, могут свидетельствовать о вмешательстве иных материй, считает Арина Ласка.

«Это физическое состояние здоровья, это мочеполовая система, потому что сама программа находится именно в области второго энергетического центра. Это чакра, это у нас меридиан мочеполовой системы, то есть это кости, то, что от талии и ниже, это мочеполовая система, это миомы, воспалительные процессы, все что связанно с ногами суставами. Как правило, это после определенного возраста. Как правило, после 30, когда здоровье такое подорванное, то тогда начинаются вот эти проблемы», — говорит экстрасенс.

Знание об этих программах, направленных на подавление человека, считает Ласка — первый шаг к их преодолению. Зная, с чем воюешь, легче победить. Осознанность в этом вопросе поможет быть выше программ разрушения. Это не позволит чужой недоброй воле влиять на вашу жизнь.

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