🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня, 17 октября, растущая Луна в Скорпионе предвещает всем знакам зодиака успехи карьеры и приятные перемены в личной жизни.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 октября, представителям всех знаков зодиака рекомендуется на время абстрагироваться от текущих проблем и заняться расстановкой приоритетов. При этом сосредоточится необходимо на сфере карьеры — в ней назревают разительные перемены.

♈ Овен

Овны, прошлое не отпускает вас. Вот уже несколько месяцев вам то и дело снятся люди, с которыми пришлось попрощаться. Звезды советуют вам перестать искать корень проблем в том, что уже прошло, и начать жить сегодняшним днем. Вы сами — кузнец своего счастья, поэтому отбросьте грусть и начните строить планы на будущее.

Космический совет: научитесь жить моментом, а не сожалеть об утерянном времени.

♉ Телец

Тельцы, вы знали, что от природы у вас есть уникальный дар: управлять жизнью посредством силы мысли? Вы можете то, что не могут другие. Решение сложных задач вам дается проще, чем всем остальным. Главное — согласовывайте свои действия со своими намерениями. Увидите, прямо у вас на глазах будут разворачиваться настоящие чудеса.

Космический совет: не бойтесь управлять своим подсознанием.

♊ Близнецы

Близнецы, вы абсолютно нерационально тратите свое свободное время. Вы говорите «нет» действительно выгодным предложениям и предпочитаете стабильность приятным переменам. Пришло время пересмотреть свое отношение к жизни. Начните планировать неделю, расставьте приоритеты и не позволяйте себе уклоняться от намеченного маршрута.

Космический совет: вас спасет только организованность.

♋ Рак

Раки, вы можете продолжать делать то, что делали раньше, и этого будет достаточно, или вы можете вступить на путь перемен и немного поэкспериментировать. На этой неделе нужно рискнуть. Расширение границ подсознание приятно изменит вашу жизнь. Вы ни о чем не пожалеете, не сомневайтесь.

Космический совет: приготовьтесь менять свою жизнь в лучшую сторону.

♌ Лев

Львы, вы нуждаетесь в полноценном отдыхе. Сегодня вам лучше принять ванну, помедитировать, почитать любимую книгу, посмотреть сериал или отправиться на прогулку. Постарайтесь на время забыть о работе и вспомнить о мимолетных радостях жизни.

Космический совет: порелаксируйте.

♍ Дева

Девы, в любой момент времени есть два способа получить желаемое. Первый предполагает ведение войны. Второй — использование своих внутренних способностей. Подключите ум и обаяние, чтобы разрешить конфликты с коллегами. Не стоит ввязываться в клоки и споры.

Космический совет: постарайтесь решить все проблемы мирным путем.

♎ Весы

Весы, сегодня любые занятия спортом могут привести к недомоганиям и стрессу. В такой день лучше не изнурять себя физическими нагрузками и дать организму расслабиться. Также не рекомендуется перегружать желудок. Лучше отдать предпочтение низкокалорийной пище.

Космический совет: не изнуряйте организм.

♏ Скорпион

Скорпионы, этот день идеально подходит для ого, чтобы наладить отношения с близкими. Если вы успели поссориться с кем-то, то пришло время попросить прощение и искупить вину. Сегодня рекомендуется выполнить все данные обещания, закрыть давние споры и оградиться от негатива.

Космический совет: не давайте повод другим упрекнуть вас в предательстве.

♐ Стрелец

Вы точно знаете, что сейчас нужно сделать, но уклоняетесь от воплощения своего плана в жизнь. Не позволяйте чужому мнению столкнуть вас с намеченного пути, Стрелец. Сделайте шаг назад и задумайтесь. Может быть, кто-то намеренно мешает вам двигаться на пути к своей цели?

Космический совет: не поддавайтесь влиянию окружающих.

♑ Козерог

Козероги, во всех своих неприятностях вы виноваты сами. Чтобы изменить в лучшую сторону, позвольте Вселенной вмешать в нее. Вот увидите: как по волшебству с вами то и дело начнут происходить чудеса. Это счастливое время, которое подтверждает вашу способность сотворить жизнь, которую вы желаете.

Космический совет: доверьтесь судье и плывите по течению

♒ Водолей

Водолеи, сегодня вас ждет множество неожиданностей: начиная с неожиданных встреч и заканчивая внезапными открытиями. Двери, которые когда-то были плотно заперты, теперь отпираются для вас. Главное — верить в свои силы и потенциал и действовать в нужное время.

Космический совет: не бойтесь открывать запертые двери.

♊ Рыбы

Рыбы, ищите радость в мелочах, такие как искры в глазах любимого или любовь и поддержка со стороны близких людей. Незамужние Рыбы сегодня смогут встретить свою судьбу и изменить жизнь в лучшую сторону.

Космический совет: готовьтесь вновь открыть свое сердце для чувств.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 октября.