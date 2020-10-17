Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 октября

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Астролог Сергей Седашёв предупредил о повышении конфликтности и остром противостоянии сторон. Спасти ситуацию поможет любовь.

Неделя с 19 по 25 октября выдастся нелегкой для всех знаков зодиака. Она будет обусловлена конфликтностью, острым противостоянием между людьми, даже самыми близкими, неспособностью уступить, самонадеянностью, нежеланием ни с кем считаться.

Спасти такое, казалось бы, отчаянное положение поможет любовь. Энергия Венеры — планеты любви и нежности создаст любвеобильное настроение и даст почву для проявления страсти.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, что сулит ближайшая неделя и как вести себя в эти дни, чтобы принести себе и обществу наибольшую пользу.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов на неделе с 19 по 25 октября силится влияние ретроградного Марса, что приведет к вспыльчивости, импульсивности и агрессии, время будет довольно напряженным. Избежать конфликтов и вспышек агрессии помогут умеренные занятия спортом, во время которых негатив можно будет направить в мирное русло.

Телец — гороскоп на неделю

Влияние ретроградного Меркурия на Тельцов будет особенно заметным. Вы станете рассеянными, забывчивыми и можете сорвать сроки работы и проектов. Неделя будет не подходящей для точной умственной работы и переговоров, однако, период идеален для выстраивания личных отношений.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя будет положительной. В это время лучше активно выражать свои мысли, много спорить и дискутировать, вести довольно напряженную умственную работу. Вы будете вдохновлены и энергичны.

Рак — гороскоп на неделю

На Раков сильное влияние еще оказывает ретроградность Марса. Им будет казаться, что их достоинство принижают, не уважают, от чего представители этого знака станут вспыльчивыми и обидчивыми. Между тем, ситуацию смягчит ретроградность Меркурия, которая благоволит приятным воспоминаниям, встречам и разговорам со старыми друзьями.

Лев — гороскоп на неделю

Львам рекомендуется закончить все старые дела, заняться проектами, которые застряли на месте, но требуют развития. Вы будете полны энергии, которая позволит вам завершить все давно начатые задачи. На ряду с этим, не рекомендуется работа с документами и дела, требующие большой точности и аккуратности.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев продолжается период, связанный с яркими проявлениями любви и удовольствиями в жизни. Не упустите его, он скоро подходит к концу. Занимайтесь творчеством, любовью, сексом, пишите стихи и поэмы. Неделя выдастся неплохой и для деловой активности, особенно если вы планируете доделать старые дела.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя с 19 по 25 октября выдастся напряженной. Ретроградность Марса сделает вас агрессивным, но вы не будете находить, куда выплеснуть эту злобу. Возможно, вы будете направлять недовольство на самого себя. Избежать стычек и дискомфортных ситуаций все же не удастся. Не планируйте слишком многого на предстоящую неделю.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя в целом станет положительной, она будет связана с вдумчивостью, глубоким анализом, уверенностью в себе, собранностью и целеустремленностью. Особенно полезно будет заглянуть вглубь себя и задуматься, чего же вы хотите на самом деле? А затем — неумолимо двигайтесь к цели.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоящая неделя принесет большое количество энергии и уверенности в себе. Однако начинать новые дела или двигать проекты вперед будет сложно. Лучше всего направить эту энергию на то, чтобы исполнить данные вами ранее обещания, доделать нужные дела. Для любовной сферы неделя неблагоприятна.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам неделя принесет энергию, которая будет действовать вспышками: то ураган, то слабый ветерок. Вам будет сложно работать планомерно и поступательно. Однако, если вы справитесь с этой импульсивностью, то сможете очень тонко и дипломатично провести нужные переговоры. Особенно хороша неделя для того, чтобы наладить личную жизнь.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев пришло время реализовывать все задуманное ранее и привнести свои идеи в большой мир. Особенно в этом помогут старые удачные наработки. Вы будете энергичны, настойчивы и обаятельны. Однако красноречие порой может вам изменять.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит по-прежнему непростой период в сфере личных отношений. Но неделя подходит для того, чтобы разобраться в себе, в своих истинных чувствах и желаниях. Займитесь самоанализом, пересмотрите свои ценности и некоторые эпизоды из прошлого.

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