Богатство под матрасом: где нельзя хранить деньги, согласно приметам?

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Люди, которые складируют деньги дома, могут учитывать некоторые народные поверья, чтобы исключить риски.

Современные банки сегодня предлагают множество способов для хранения и приумножения накоплений клиентов. Это и депозиты, и банковские ячейки, и вклады с возможностью пополнения. Тем не менее, многие граждане не доверяют финансовым организациям, предпочитая копить деньги дома. В этом случае, дабы обезопасить себя от рисков, можно ориентироваться на некоторые приметы.

Подальше от входной двери

Считается, что накопления нельзя хранить около дверей, потому что они будут буквально «уходить» из вашего дома, а вы любезно открывать им проход. Не следует прятать деньги в ящики и коробочки в прихожей еще и потому, что это является самым удобным расположением для вора, который может намереваться вас ограбить.

Только не под матрасом

Не стоит хранить сбережения под матрасом или подушкой, словом, в месте, где вы отдыхаете, потому что деньги «будут делать то же самое». Другими словами, у вас не получится приумножить свой капитал, как бы вы ни старались.

Забудьте о банках (трехлитровых)

Стоит наконец забыть про ставшее уже метафоричным хранение денег в стеклянных банках как минимум потому, что купюры в них находятся в измятом состоянии и накапливают отрицательную энергию. Данный способ исключит для вас все новые поступления средств, а также появление в доме «легких» денег и разного рода выигрышей.

Томик Достоевского

Не подходят для хранения сбережений и книги из домашней библиотеки, но только в том случае, если они драматические. Позитивная и добрая книга напротив отлично подходит для «тайничка».

Деньги должны «дышать»

Не стягивайте купюры резинками и держателями, считается, что деньги должны «дышать». В противном случае, сжимаются и утягиваются все новые каналы поступления финансов.

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