Никогда такого не было и вот опять: Пакеты с расчлененным телом обнаружили в Неве
Нюра Незванова 1 637
Фото: Depositphotos / Subbotina
Страшную находку обнаружили недалеко от проспекта Обуховской обороны.
Пакеты с человеческими останками выловили из Невы в районе проспекта Обуховской обороны, пишет 78.ru со ссылкой на источник.
На месте ЧП работают следователи.
Предположительно, останки могут принадлежать рабочему с завода, который расположен недалеко от места обнаружения пакетов.
Сообщается, что подозреваемый в его убийстве коллега, по версии следствия, поссорился с мужчиной и зарезал его, а затем расчленил, разложил по пакетам