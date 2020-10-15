Никогда такого не было и вот опять: Пакеты с расчлененным телом обнаружили в Неве

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Страшную находку обнаружили недалеко от проспекта Обуховской обороны.

Пакеты с человеческими останками выловили из Невы в районе проспекта Обуховской обороны, пишет 78.ru со ссылкой на источник.

На месте ЧП работают следователи.

Предположительно, останки могут принадлежать рабочему с завода, который расположен недалеко от места обнаружения пакетов.

Сообщается, что подозреваемый в его убийстве коллега, по версии следствия, поссорился с мужчиной и зарезал его, а затем расчленил, разложил по пакетам