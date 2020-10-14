Глава Минздрава РФ назвал ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной

Фото, видео: ТАСС / YURI KOCHETKOV; 5-tv.ru

Михаил Мурашко посетовал, что наши соотечественники не выполняют существующие санитарные требования.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране крайне напряженной. По его словам, наши соотечественники беспечно относятся к существующим санитарным требованиям.

«Мы видим, что сегодня ситуация остается напряженной, крайне напряженной. Мы видим, что население, к сожалению, не все выполняет, те рекомендации, которые предписаны», — сказал Михаил Мурашко.

Глава Минздрава РФ отметил, что поведение россиян в части соблюдения эпидемиологических требований по COVID-19 является ключевым фактором. Неукоснительное соблюдение рекомендаций позволит минимизировать риски для страны и ее экономики.

5-tv.ru

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